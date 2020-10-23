【按摩槍】打羽球後按肩膊3天後頭痛手痺！6類人6部位打錯易中風

按摩槍（又名筋膜槍）近年相當流行，只需一支按摩槍便能按摩不求人，不少廣告亦宣稱具紓緩肌肉痠痛等功能，價錢又比按摩椅便宜、方便、省地方，吸引不少市民購買。不過，有脊醫指出，按摩槍不是人人都適合使用，一旦用錯更可能導致手部麻痺、骨折甚至中風等。究竟大眾應如何選擇及正確使用按摩槍？ 文：脊骨神經科醫生楊雋頎

沒有專業人士的指導下，錯誤使用肌肉按摩槍可能令肌肉更加緊張，愈打愈傷，嚴重更會導致中風！ （資料圖片）

按摩槍功效

市售的按摩槍原理主要是透過高頻震動，即每分鐘約2,000至3,000下震動，把力量傳入肌肉，加速痠痛部位的血液循環，同時在局部位置增加放鬆荷爾蒙（即安多酚），有助肌肉放鬆，加快復原。

▼按摩槍知多啲！（按圖了解👇👇👇）

不過，按摩槍這種能紓緩肌肉痠痛、消除疲勞的小工具，並不是人人適用。若在沒有專業人士的指導下，錯誤使用按摩槍隨時會愈打愈傷，嚴重更會導致中風！

按摩槍錯誤使用案例

根據近期的看診個案，發現不少人因為不了解如何正確使用按摩槍，例如按錯位置及按摩時間太長而產生痛症，因為過度地震動肌肉，反使肌肉更加收緊，影響附近筋膜、關節運作，甚至壓迫到神經線而造成麻痹。

例如有人打羽毛球後拉傷右肩頸肌肉，用按摩槍按頸周圍加肩胛骨肌肉，每日使用15分鐘，連續3天，因為打傷了神經線，幾日後開始頸痛，右邊偏頭痛及上臂麻痺， 最後來看脊醫。又有人舉鐵後當晚開始胸肌兩側痠痛，睡前用按摩槍按了四次，每次打在胸肌痠痛及接近鎖骨的部位，每個部位停留5分鐘，當時已感覺刺痛，但沒有立刻停止，導致挫傷肌肉筋膜，第二日手舉不起亦發不出力。

按摩槍哪些人適宜或不宜使用

一般來說，運動後造成的肌肉痠痛、或長時間久坐、站立的上班族，容易肩膊痠痛等人士，都可以使用按摩槍紓緩，放鬆一些疲勞緊張的肌肉。

▼按摩槍人人啱用？（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

不過，有一些人應避免使用，包括：

1.長者：骨頭通常較脆弱，肌肉也較薄，太強力的擊打，容易骨折

2.骨質疏鬆人士：按摩槍的力度有機會過大令其骨折

3.急性發炎人士：如果身體有肌肉組織剛剛受傷，有紅、腫、熱、痛的情況下，用力擊打，只會令血管更加擴張，令更多血液湧向患處，使水腫加劇，痛上加痛

4.慢性糖尿病患者：他們的末梢感覺較差，可能以為需要更大的力度而導致受傷、若大動脈受損，有可能出現血栓而導致中風

5.孕婦：過度震動可引發子宮收縮影響胎兒

6.小童：發育中的骨骼、關節，震動影響後續發育

按摩槍正確使用方法

肌肉按摩槍能夠應用在身體大部分肌肉上，根據不同需要，如一般按摩及運動後放鬆，針對性進行按摩，找一個自己能承受而感覺舒適的力度和按摩頭去按摩便最理想。

▼按摩槍正確使用方法（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

普通按摩用途只需按摩目標肌肉約30秒便足夠，震動強度調整到使用起來感覺到震動或輕微痠痛即可，不需要也不建議調整到高強度。

至於運動後想放鬆，則可對目標肌肉做1至2分鐘的按摩。開始時可用一個較小的力度，在目標肌肉上輕掃，找出最繃緊的位置，然後集中該位置按摩，如果適應了可試用更大力道。留意按摩槍只需輕輕接觸肌肉表面已足夠，毋須再施加壓力。如果想加強效果，可在按摩時同時將肌肉伸展。

不少人以為筋膜按摩要「愈痛愈好」，事實上，疼痛反而會使肌肉更加緊繃、筋膜沾黏更嚴重，使用時要留意身體的感覺，若肌肉已經很痠軟，用尖的按摩頭或太大力按摩，或會造成太大刺激，令肌肉收縮，最後不能達到放鬆和恢復的效果，因此使用時應適可而止，及找一個自己能承受而感覺舒適的力度和按摩頭去按摩便最理想。同⼀部位最多不要超過五分鐘。

按摩槍不能按摩的位置

使用按摩槍時力度過大或時間過長會導致表層的組織出現瘀傷，甚至令肌肉輕微撕裂。此外，運動受傷出現肌肉痛楚伴隨紅腫熱，則有可能是急性發炎，切忌使用按摩槍按壓患處，否則會加重傷勢。

▼什麼位置不能用按摩槍？（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1.頸椎/ 頸椎周圍軟組織

頸椎位置有臂叢神經、頸動脈，萬一打傷，隨時影響手部知覺控制，甚至造成更嚴重的傷害，如中風。

2.腋窩

腋窩佈滿淋巴組織及神經線，用按摩槍或會令淋巴受損發炎，或傷及神經線，導致手部麻痺。

3.頸動脈或股動脈位置

雖然大動脈壁較厚，但不斷承受重力也可能受損，出現血栓，一旦血栓脫落，會隨血液流入腦部阻塞腦血管，可導致缺血性中風。

雖然大動脈壁較厚，但不斷承受重力也可能受損，出現血栓，一旦血栓脫落，會隨血液流入腦部阻塞腦血管，可導致缺血性中風。(Freepik)

4.脊骨棘突

脊骨正中間突出的部分，稱為棘突，由於沒有肌肉保護，打中會相當痛，有機會令脊椎旁肌肉痙攣。

5.關節

關節包括骨及韌帶，當高頻率力量傳至骨骼，力量反彈至韌帶，最終可能因負荷過大而受傷。此外，關節痛可由不同原因引起，如軟骨發炎、磨蝕或韌帶拉傷等，這些原因亦不能透過震盪按摩來治理。

6.肩膊

肩膊肌肉層較薄，未必承受到太大力度，容易造成瘀傷，建議可用人手按摩，力道較輕柔。

選購按摩槍注意事項

市面上的按摩槍售價由300元至4000元不等，有標榜重量輕，或以打擊力量、震幅、頻率、降躁寧靜或續航能力等特點作招徠。究竟大家應如何選購按摩槍呢？

1. 注意把手

大部分的商店都有實物可以拿上手試試，嘗試用不同角度握緊測試順不順手

2. 測試力度以、震動幅度

開啟按摩槍後，留意使用後會否有手痛問題。每個人的肌肉或體型都有所不同，可接受的震動幅度、力量、頻率都不一樣

3. 續航力、噪音、機身發熱或多段調速也需要列入考量

首先要釐清自己的需求，建議諮詢脊醫或品牌人員，以找到最符合自己需求的按摩槍。

筋膜槍並不能取代運動伸展，因為伸展可以改善關節活動度、減輕肌肉及關節壓力。（Scott Broome/Unsplash）

放鬆緊張肌肉，沒有治療功效

按摩槍主要是用作放鬆一些疲勞緊張的肌肉，沒有消炎或止痛效果，亦非用來醫治痛症，更不是哪裡痛就瘋狂按該部位。如果長期的疼痛未能有效的紓緩就需要詢問專業人士找尋真正痛症問題根源。

不能取代運動伸展

因為伸展可以改善關節活動度、減輕肌肉及關節壓力，運動前熱身亦可減低受傷機會，誘發神經系統放鬆，並有增加血液循環、促進新陳代謝、加強肌肉彈性等好處。

針對激痛點，有時單用指壓，或是按摩滾筒、痛點球的深層壓放，可能還比按摩槍的效果相對來得好。

脊骨神經科醫生楊雋頎 （撰文者提供）

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