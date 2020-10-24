【乳癌年輕化】40歲患乳癌食紅肉牛奶有關？3大原因教你自我檢查

癌症一向是香港頭號殺手，而乳癌更是女性常見致命疾病。近年，乳癌有年輕化的趨勢，什麼生活習慣的改善可能增加患癌風險？定期自我檢查和體檢或可及早發現乳癌，提升治癒率，該如何定期自我檢查乳房？ 撰文：乳腺外科專科醫生英偉亮

乳癌是香港女性頭號癌症，近年更有年輕化趨勢。臨床上一般以40歲以下界定為年輕化乳癌。在臨床上診治最年輕的乳癌患者只有20多歲，而30歲出頭患者亦屢見不鮮。

其實香港癌症資料統計中心數據顯示，2018年的乳癌確診中位數為57歲，而2016年超過4000宗新症中，更有7成屬64歲以下，故年輕女士切勿掉以輕心。

乳癌是香港女性頭號癌症，近年更有年輕化趨勢。（giulia_bertelli/unsplash）

40歲以下屬乳癌年輕化

大部分乳癌患者都難以追溯什麼因素促使患癌，成因大多未明，但年紀輕便患上乳癌難免令人聯想到遺傳因素。

乳癌年輕化可能成因

1. 遺傳因素

帶有BRCA1及BRCA2基因突變的女士患癌風險比一般人高10倍，若有直系親屬攜帶此基因突變，應與醫生商討預防對策。不過，在香港只有5至10%乳癌由基因缺陷導致。荷爾蒙的影響可能較大，荷爾蒙受體陽性患者佔大多數，即癌細胞表面的受體會接收女性荷爾蒙信號，刺激腫瘤生長。

2. 遲生育或不生育

乳癌細胞的主要生長素，包括雌激素和孕酮。隨着女性平均結婚年齡推遲，很多女性選擇不生育或遲生育。她們的乳腺受週期性荷爾蒙刺激，誘發增生，因此提早初經或延遲停經、35歲後才首次生育的女性患癌較高。

3. 多吃紅肉、全脂乳製品

高動物脂肪飲食（如紅肉、全脂乳製品如全脂牛奶）也與乳癌息息相關，促使女性賀爾蒙的合成增加，因而會提高乳癌的罹患機率，所以少吃為妙。

▼同場加映：其他增患乳癌風險的因素（按圖了解👇👇👇）

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約4成乳癌患者無症狀

不論年輕患者或較成年長的患者，最常見的症狀均是摸到乳房有硬塊，因此任何年紀的人士如感到乳房有硬塊應諮詢醫生。不過，近4成患者確診時沒有任何症狀，特別是較年輕的患者，他們對乳癌的意識較高，部分是進行例行檢查時透過乳房X光造影才發現罹患乳癌。

反而，較為年長的人士對乳房健康及乳癌意識較低，至乳房不適才會求診。第1期發現乳癌的患者，5年存活率高達97.5%，與第4期相差78%，及早發現可提高存活率，因此不可忽略定期檢驗！

▼同場加映：乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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大家可在洗澡時自我檢查乳房有否異樣。（andreaedavis/unsplash）

定期自我檢查乳房

大家可每月自我檢查乳房，留意異常變化。不但是為了預防乳癌，更重要的意義在於加強女性的「乳健意識」，令她們能保持留意自己的身體變化。

▼謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖了解👇👇👇）

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40歲以上應每隔兩年檢查

除了自我檢查，踏入40歲後應每隔兩年進行一次乳房X光造影檢查。若及早發現，需要接受全乳切除及化療機會亦較低。

局部切除手術 治療美觀兼備

不少女士喜歡穿V領，在乳暈附近開切口施術隱藏疤痕，可避免傷口出現在胸圍遮不到的地方。曾有病人新婚不久後確診乳癌，腫瘤靠近乳暈位置，擔心全乳切除影響家庭生育計畫。幸好她的腫瘤非常小，適合進行局部切除手術，最後成功清除癌症及保留乳頭，日後想餵哺母乳還有希望。

手術是根治乳癌的唯一方法，惟以往只能進行全乳房切除，胸口留下一條又長又斜的疤痕，更與另一側胸部不對稱，年輕女士更擔心失去重要性徵會影響伴侶關係。隨着醫學發展，現時腫瘤大小、分佈及位置合適的患者，可選擇局部切除手術，配合整形技術（oncoplastic surgery），切除癌症組織同時保留胸部皮膚及填補乳腺凹陷，使外觀更自然。病人進手術室前有乳房，離開亦然，心理負擔大為減輕。

乳房保留手術後必須接受電療，控制復發率，也有機會割不清要二次動刀，術前準確找出癌細胞及釐定邊緣組織（margin）切除範圍要求較高，不適合多發性腫瘤。

大家不妨趁著粉紅10月，了解更多乳癌和乳房健康的相關知識！

乳腺外科專科醫生英偉亮（撰稿人授權提供）

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