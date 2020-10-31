眩暈頭昏眼花4類型頭暈或是中風警號　發生突然嚴重頭暈要即就醫

一般人經歷頭暈時，時常會認為那是正常的，但您知道這種感覺有可能是中風（Stroke）的徵兆與警訊喔，不妨一起了解反映中風高風險的頭暈有哪幾種。 文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

頭暈可能是中風警訊

許多研究顯示，頭暈的人有更高的機率發生中風；頭暈是一種輕微的病徵，大部分的病因也都很輕，但卻可能是潛在疾病的徵兆，頭暈有4種類型，包含如下：

▼4種頭暈類型（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 眩暈（Vertigo）：雖然沒有動卻覺得有在動。例如覺得自己或周遭環境在旋轉，一般在停止原地旋轉後，可能會感到暫時性的眩暈，但是非此情況下也感到眩暈，可能是內耳的平衡系統有問題的徵兆。

2. 頭昏眼花：感覺快暈倒了，蹲下突然站起時，可能就有這類感覺。

3. 失衡症候群（Disequilibrium）：快要跌倒的感覺。

4. 焦慮：您可能覺得害怕、擔心、憂鬱。

頭暈可能是大腦血液量不足的警訊，有時候血管膨脹或擴張會覺得頭昏眼花。有些情況是小中風（Mini Stroke），流至腦部的血液短時間被阻擋了，這是未來可能中風的警訊，而也有可能是缺血性中風，表示攜帶血液的動脈堵住了。

確診中風的測驗

雖然頭暈是中風的警訊，但是，僅以是否有頭暈以及嘔吐、麻木、虛弱、走路及語言困難等症狀，就確診病患有沒有中風絕非容易的事。就診時，醫生會詢問家族疾病史和醫療史、您的症狀和正在使用的藥物，接著，他們會確認血壓，並輔助器具來確認、聆聽心臟的狀況，適時會建議做幾項血檢來分析血液成分，也可能搭配電腦斷層掃描和磁力共振掃描等腦部掃描，提供腦部影像細節。

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頭暈的其他原因

如上所述，突然的頭暈可能表示中風的風險增加。然而不只中風造成頭暈，其他病症也可能導致這類感受。

1. 一般感冒、下痢或耳朵感染的感染狀況 2. 梅尼爾氏症（Meniere's disease） 3. 丹迪沃克綜合症（Dandy's syndrome） 4. 例如頸椎病（Cervical spondylosis）、關節炎（Arthritis） 5. 例如糖尿病等疾病 6. 焦慮疾患（Anxiety disorder）

因此，若發生突然且嚴重的頭暈現象，儘快尋求醫療協助很重要，專業人士能提供意見，幫助預防中風，或至少預防上述嚴重病情。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別以為頭暈沒事～這4類型是中風警訊】