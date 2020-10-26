糖尿病內分泌失調8疾病可致連續小產　不能對小產媽媽說的4句話

小產令人難過沮喪，尤其是抱著期待又緊張的心情迎接寶寶的新手媽媽，更為打擊。有部分媽媽更經常性小產，究竟原因是什麼？真的有所謂「小產體質」嗎？又是否有關長輩常提及的「懷孕禁忌」？孕期不可食生冷食物、減肥，一定要食補品嗎？事實上，胎兒染色體或發育出現問題，都有機會導致小產，而不是媽媽的錯。

小產究竟是什麼一回事？當小產媽媽陷入失去生命的傷痛時，身邊的人也可能有意或無意地進一步打擊小產媽媽的信心。有哪些說話是不能對小產媽媽講？又或如何協助小產媽媽渡過難關呢？

小產原因

正就讀醫科的「文科生」在facebook專頁「文科生．歷險手記」提到，小產原因複雜。事實上，約8-20%的懷孕都會以小產（Miscarriage / Early Pregnancy Loss）告終，當中又有超過90%由細胞結合與分裂時出錯而引起，例如多重染色體或染色體缺陷，導致胎兒於母胎內未能正常發育，最後不幸死亡、小產。

▼ 多重染色體問題如何導致小產？（按圖 👇👇👇）

他又提到，「絕大部分的小產都不是爸爸或媽媽的過錯，而是在細胞結合與分裂的過程挾帶無可避免的風險，並非人為可控制。」

另外，他重申，初次小產後並不會影響下一次懷孕的機會，絕大部分的小產均與媽媽或爸爸的體質無關，大部分媽媽並不存在小產體質這類情況。

▼ 連續多次小產，可能患上一些會影響懷孕過程的疾病（按圖 👇👇👇）

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他指，很多時候會聽到社會充斥著不少責怪小產媽媽的評論，指責她們犯了禁忌或不夠小心養胎，害死腹中胎兒。這些責備其實毫無醫學和科學根據。

▼ 坊間常說的小產禁忌有邊啲？（按圖 👇👇👇）

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他提醒，小產媽媽很多時候容易情緒不穩、自責，是不是因為自己的過失害得胎兒死亡。這段期間，身邊人的支持尤其重要。如身邊有人小產，應協助她們渡過難關，切勿說出類似以下的對話。

▼ 不能對小產媽媽說的話！（按圖 👇👇👇）

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他認為，小產媽媽們剛經歷完失去腹中骨肉的錐心之痛，往往還沒來得及好好消化這些資訊和情緒，卻得馬上面對周遭人們的指責與意見。是的，發生不幸的事情時，我們總會下意識地想找出原因，尋求一個代罪羔羊負責。然而，媽媽們無奈最常成為這隻羔羊。

坊間流傳著不少錯誤的傳統概念，容易將女性的健康狀況歸咎為女性的責任並加以譴責。希望大家認識這些疾病，改變錯誤思想。

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