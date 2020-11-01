【腦退化】冇記性人格變不辨方向5症狀　4招減風險防三高要點補？

當平均年齡不斷攀升的今日，大家不僅想要活得久，也想要活得品質好。什麼叫做活得品質好，就要手腳會動，頭腦也靈光。因此，失智變成個熱門話題！

失智症是什麼？

這樣說好了，我們要思考事情，想完成動作，都需要大腦的配合。如果當頭腦無法處理資訊，或無法接收新的資訊，我們就稱為認知功能下降。所以，講到失智，我們說的是一個人和數年前、或數個月前來比較，他的認知功能逐漸下降。記住，這不是只代表這人記性不好喔！

其實一個人運用語文的能力，或一個人的注意力、判斷力、計劃的決策過程和執行能力，都可能因為失智而遇上困難。只要認知功能下降到影響到日常生活，就算是失智。失智愈嚴重時，患者無法控制情緒，人格也會變化，甚至無法自理生活，每一步都需要他人照護。

究竟失智是怎樣一回事？（照護線上授權使用）

▼為什麼會出現失智？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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失智成因

失智的原因有很多種，但不外乎是腦細胞死亡、腦細胞不工作、腦細胞彼此之間失去連結，而讓人產生認知功能障礙。那為什麼腦細胞會開始死掉、不工作、或失去連結呢？只要腦部有受傷、有疾病，這件事情就可能發生。

像大家常聽到的「阿茲海默症」，這是種不可逆的神經退化疾病，患者腦部裡面健康的神經元會變少，神經元彼此間的鍵結也會變少，患者因此喪失心智功能。

還有所謂的血管性失智。像是當心臟亂跳，血流流得不順，會於心臟內形成血塊，之後血塊又從心臟被打到血管裡，一路送到腦部，這個血塊後來就卡在較末端的腦部血管，血流就再也流不過去。這時，有部分的腦細胞得不到血流輸送的氧氣養分，就只能死掉了。這就是大家熟知的腦部梗塞型中風。

通常患者的失智也有可能是兩種疾病加乘作用的結果，像是同時有阿茲海默症又腦中風，腦部的認知功能就大打折扣。

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失智症狀

大家最熟知的失智初始症狀，就是短期記憶變差。患者會忘記最近與誰說過什麼話，或對對話內容毫無印象。也經常忘記自己把東西放在什麼地方。這種情況一天會發生很多次。但健忘不代表失智。

失智的患者會對生活失去興趣，過去曾有喜歡的休閒娛樂，現在都不想做了。過去會去參加一些社交活動，到活動中心練習跳舞、參加甥兒的喜宴，現在也都一概回絕。愈來愈常出現焦躁、憂鬱的心情，找家人麻煩。後來連每天自己該做的事情都搞不清楚，該什麼時間點吃藥，騎電單車回家的時候，連該左轉還是右轉，都有點弄糊塗了。隨著認知功能愈來愈差，患者不知道怎麼付帳單，不知道上哪去買菜、採購，愈來愈沒辦法開車騎車。不過雖然這樣講，很多人還是會誤以為這樣是老化的象徵，而沒想到是失智。

失智的症狀（照護線上授權使用）

如何預防失智？

擔心自己會失智嗎？以下幾個重點，愈早了解、愈早開始做出改變，腦部健康就愈好！

照顧血管

首先，我們說到許多腦部問題時，都會說到「反覆中風」對腦血管傷害很大，因此改變、減少會容易讓人中風的因素就很重要。而這其中最重要的就是：血管要顧好，腦部才會健康。血管不好，可能演變成血管塞住、血流過不去；或是血管破裂、造成腦內出血；不管哪一種，都會大幅傷害腦細胞的健康，中風之後患者的認知功能就會下降，原本會的都忘光光了呢！

那要怎麼照顧血管健康？主要就是要認清楚「三高」。為什麼大家很常講三高、三高，因為「高血壓、高血脂、高血糖」這幾個問題，就是讓血管不健康的隱形殺手。想想看，水管裡壓力很大，是不是會傷害管線？水管裡送的液體很濃稠，是不是很容易讓管線藏污納垢？水管裡送的液體滲透壓高，是不是會侵害管壁？這就是高血壓、高血脂、高血糖對血管會造成的傷害。這些傷害不是突然來的，剛開始量到血壓高、血糖高，患者可能不覺得有什麼不舒服，但日積月累之後，血管就愈來愈差，哪一天就可能完全被塞住，或是直接破裂了！

所以啦，想要腦部健康，務必得顧好血管，控制三高。想控制三高，除了按照醫生建議，規則服用藥物之外，也要調整生活方式，維持適當體重，別讓身體負擔太大喔。

預防失智（照護線上授權使用）

要活動

接下來，想要避免失智，就是「要活動」。這裡說的活動包括了「身體要活動」、「頭腦要活動」、「社交要活動」。身體的活動可以是最簡單的做園藝、做家事，讓屁股離開椅子、床鋪，站起來到處走走弄弄。更好的話，就去公園、校園散散步、活動筋骨。如果身體可以負擔的話，就練習些重量訓練，養好肌肉，避免肌少症，身體才能動得更健康。頭腦要活動代表不要一整天看電視、追劇，看電視時多是「被動接收訊息」，卻少了動腦時刻。每天要找一些時間動動腦，玩個益智型態的電動玩具，解數學題目，下圍棋，玩報紙上的填字遊戲，都是可以動腦的好方案。最後一個是社交要活動。

吃得健康營養

大家每次到診所、醫院看醫生，是不是最喜歡問醫生：「那有沒有什麼東西不能吃？」我們一天吃三餐，都得精挑細選又精打細算，食物選擇至關重要，但重點並不在於食材是否很罕見、食材是否很貴，不要以為又貴又少的東西才能補身體。現代人營養充足，多數需要的並不是時不時地「補身體」，而是要從健康食材攝取營養，並讓營養均衡。經過愈多調味的食物雖然好吃，但對健康可是不利的！想要吃得健康，就得盡量多吃食物原本的樣子，並不要用太高溫烹調食物。所以，糙米飯會比白米飯還好，新鮮煮熟的雞肉會比加工紅肉來得好。現代建議的飲食取向，或許跟你過去被灌輸的飲食習慣差很多。

預防失智（照護線上授權使用）

好好睡

大家一定都有這種經驗：前一天沒睡好，隔天做什麼都提不起勁，還變的很暴躁易怒，別人問一句無傷的話就引發你的怒火。其實，睡不好、睡不飽，對大腦是傷害很大的。因為睡眠就是大腦用來清除廢物的關鍵時間，睡得好，那些會傷害大腦的廢棄物就被帶走、清除掉了，不會留在大腦裡。因此根據研究認為，有睡眠障礙的人，未來有高的機會更容易產生認知功能退化或阿茲海默症。而且，請不要以為年輕的時候累一點沒關係，在30歲、50歲時睡不好，就會在體內累積愈多的失智致病風險。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：做好這四項，減少失智風險（懶人包）】