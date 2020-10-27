緊貼醫師Easy—留意快閃街站位置　送Craftholic精美禮品

醫師Easy 將於10月31日（星期六）及11月1日（星期日），進行快閃街站活動。地點分別位於元朗鳳攸北街Meat Town和銅鑼灣鵝頸橋Eliment Fitlax。快閃時間將會突發於醫師Easy Facebook專頁公佈， 記得要密切留意！

緊貼醫師Easy Facebook專頁，留意快閃時間（按此瀏覽）！

快閃位置一：

元朗鳳攸北街Meat Town凍肉店門外（位置）

快閃位置二：

銅鑼灣鵝頸橋Eliment Fitlax 健身中心門外（位置）

大家只需要現場進行簡單步驟，即有機會獲得到Craftholic「奸夫」的精美禮品，每日名額只有400份，送完即止。更多詳情敬請留意醫師Easy Facebook專頁及醫師手機應用程式！

現場做齊以下步驟，輕鬆拎走Craftholic「奸夫」精美禮品：

1. 讚好及追蹤醫師Easy Facebook專頁。

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3. 選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

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精美禮物包括（四選一）：

1. Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

2. Craftholic 1.5升保溫壺（原價：$280）

3. Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

4. Craftholic 保溫飯袋連飯盒（原價：$178）

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