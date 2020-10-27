打流感針後死亡南韓個案增　發燒正常？出紅疹嘴腫7大反應即求醫

流感疫苗注射有助減低感染流感及出現併發症的機會，南韓有多宗接種流感疫苗後出現不良反應及死亡個案，雖然還未證實死亡與注射疫苗有直接關係，但打疫苗有機會出現什麼副作用？發燒、肌肉痛、流鼻水正常嗎？若出紅疹或面腫眼腫，是否不尋常？什麼情況下要立即求醫？

流感疫苗不良反應

南韓累計已有59人接種流感疫苗後死亡，本港亦已開始打流感針，大家或多或少也擔心，究竟打流感針是否安全？會有哪些不良反應，需要立即求醫？

美國疾病管制與預防中心（CDC）資料指出，如接種流感疫苗後出現以下反應，就應注意並求醫：

▼打流感疫苗後有什麼不良反應要求醫？（按圖看👇👇👇）

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打流感針後，其實都有機會出現不良反應，大家毋須過分恐慌，部分人士在接種後 6 至 12 小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在2天內減退。

▼打流感疫苗後有什麼反應屬常見？有什麼不常見？（按圖看👇👇👇）

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滅活流感疫苗，一般並無其他副作用。 但若持續發燒或不適，請諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應，患者必須立即求醫。

▼同場加映：幾多度是發燒？（按圖看👇👇👇）

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未打過流感疫苗，是否反應都會較大？

以前從未有接種過流感疫苗的人（例如小童），可能會出現發燒、肌肉疼痛和全身不適。這些情況，一般會在注射後6至12小時出現，並且維持1至2天。如果發燒或各種不適沒有減退，請諮詢醫生。罕見和嚴重的症狀（如蕁麻疹、唇/舌腫脹和呼吸困難）則需要緊急治療。

打減活噴鼻式疫苗 ：常見反應發燒喉嚨痛？

接種減活疫苗後最常見的副作用是：不同年齡的人都會流鼻水或鼻塞；小童會發燒；成年人會喉嚨痛。這些反應通常都是性質溫和及短暫的。

▼減活噴鼻式疫苗的反應： （按圖看👇👇👇）

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2歲至17歲的小童或青少年，在接種減活疫苗後最少4個星期，不應服用任何含「阿士匹靈」或「水楊酸鹽類」的藥物，因為會有導致嚴重腦病「雷爾氏綜合症」的風險。

家庭醫生莫昆洋指，只要不是在注射部位或局部位置出現不良反應，都應該求診，以免造成嚴重後果。若出現全身性併發症，如呼吸困難、口腫、面腫，便要立即入醫院。

流感針不是人人啱打？

▼有什麼人不適宜打流感針？ （按圖看👇👇👇）

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▼同場加映：傷風感冒秋冬天易病發，咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕或頭痛都令人大感苦惱。瞓一覺便好？除了打針食藥，患上感冒後還有其他紓緩方式（按圖👇👇👇）：

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（資料來源：衛生署藥物辦公室、衛生署衛生防護中心）

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