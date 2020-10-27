【錢國偉病逝】胰臟癌初期難察覺　檢測3方法點揀最啱驗血準嗎？

胰臟癌向來有「癌王」之稱，初期難發現、死亡率高，是癌症中最可怕的一種。當中不乏名人因胰臟癌病逝，早前有美國大法官金斯伯格，今天（27/10）前無綫（TVB）監製錢國偉亦因胰臟癌病逝，終年58歲。還有蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等。患胰臟癌症狀難察覺，靠平日驗血又能否檢查出患胰臟癌呢？

胰臟癌早期難發現，但不少人都聽過驗血檢查，以癌症指數來得知患癌的風險。但驗血檢測又是否準確？

▼ 因胰臟癌病逝的名人（按圖了解更多👇👇👇）：

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胰臟癌檢查

定期體檢驗血，能否當保險？原來未必，因為一般檢查很難找出胰臟癌！胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，一般的腹部超聲波未必看到異常；而驗血查看癌指數，靈敏性和準確性也不太高，「（指數）受很多因素影響，或會出現假陽性、假陰性，只能當參考」。

▼要準確診斷須經過一系列專科檢查，其中比較主要的項目包括：（按圖了解👇👇👇）

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1. 驗血

驗血（主要檢查癌指數CA19-9或CEA）

驗血能夠檢查血細胞的數目、形狀、肝腎功能等是否正常外，也可透過辨別某種蛋白質於血液中的濃度，從而得出相關癌症的「腫瘤標記」（tumour marker），以判斷患上癌症的風險。

胰臟癌的相關蛋白質是CA19-9（CA是carbohydrate antigen或醣類抗原的簡稱）和CEA（carcinoembryonic antigen，癌胚抗原），當中以CA19-9測試較常見。

CA19-9檢驗，可測出血液中有沒有涉及有關胰臟癌的某些蛋白質。不過，指數高也不一定患癌（假陽性），指數正常也可能患癌（假陰性），因此，驗血並非診斷的唯一依據，只能作參考數字，判斷需否進行其他檢查。

香港癌症基金會的資料進一步指，大腸癌、食道癌、肝癌，以至胰腺炎、肝硬化、膽管炎、膽管阻塞都有可能會推高CA19-9指標。因此，其準確性較低。

▼同場加映：醫管局最新公布2018本地癌症數據顯示，癌症死亡數字排名首三位：肺癌、大腸癌和肝癌，癌症個案增加主要是男性胰臟癌和膀胱癌。（按圖了解👇👇👇）

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▼不同癌症指數可對應不同種類的癌症監察？常見的癌症指數有邊啲？（按圖了解👇👇👇）

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2. 影象檢查

胰臟癌除了可透過驗血檢查外，也可透過影象檢查，來判斷胰臟有沒有癌細胞。

• 增強性電腦掃瞄

由於腫瘤與正常組織的血管會有分別，所以可先在血管打顯影劑，顯影劑在血液循環下流到胰臟後，就可透過電腦掃瞄觀察血流的異常，判斷胰臟有沒有癌細胞。

• 磁力共振

掃瞄膽管、胰管，觀察其結構和狀況，例如有沒有地方阻塞、會否是腫瘤跡象、腫瘤組織的情況等，詳細程度大概與電腦掃瞄的結果相若。

• 正電子掃描

先把帶有放射性的葡萄糖注入血液循環，由於癌細胞的新陳代謝比普通細胞高，會吸收更多葡萄糖，放射性葡萄糖就會積聚在有大量癌細胞的地方，再透過掃瞄偵測高濃度放射性元素的部位，就可判斷胰臟有沒有癌細胞。

3. 內窺鏡超聲波

抽取細胞組織：內窺鏡超聲波

常用於已透過多項檢查懷疑胰臟有腫瘤，卻未能確定腫瘤是否為惡性的患者。由於很大部分的胰臟是緊貼着胃，可先以內窺鏡進入胃部，然後在胃壁對胰臟進行超聲波，更清楚看到胰臟，並進行細針穿刺（FNA）抽取腫瘤細胞組織，進行化驗。

少於半數確診時能做手術

胰臟癌能否及早發現，會直接影響手術的可能性，乃至存活的機會。外科醫生夏威說，可能少於一半患者在確診時是可以接受手術，因為不少情況是出現了症狀才檢查，病情已擴散；反而另一類患者可能是進行身體檢查時偶然發現腫瘤，腫瘤未發展到很大，手術切除機會就會較大。

最理想的做法，是像不少癌症一樣，追蹤高危族，定期安排檢查，在早期找出患者。而綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史

不過，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。

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