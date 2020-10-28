失眠｜阿Sa獨門秘技望腳趾治失眠最長瞓70幾小時！教埋478呼吸法

失眠是都市人通病，日前阿Sa（蔡卓妍）就在社交網站公開有助入睡的方法，調整呼吸之外，還有些「騎呢」絕招。調整呼吸可對付失眠？醫生又認為是否有效？還有一些安眠的食療和穴位，常失眠的你不妨一試！

自認「瞓覺專家」的阿Sa（蔡卓妍）在Instagram影片中指，自己最高紀錄更試過瞓70幾小時，不妨看看她是如何對抗失眠！

▼阿Sa治失眠兩大古怪方法（按圖了解👇👇👇）

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治失眠古怪方法 醫生話有效？

精神科專科醫生包始源回應，阿SA分享的2個方法雖然看似古怪，其實也可以幫助入睡。想著自己的腳趾或床下是一種令自己思想集中的方法，加上深呼吸可有助放鬆壓力或紓緩緊張情緒。

但這些做法需要練習，並配合健康的睡眠（sleep hygiene），例如規律的睡眠時間、睡前避免飲咖啡。

調整呼吸有助入睡？

呼吸方法治失眠其實是有根據的，可參考英國《每日郵報》引述專家的 「4-7-8」呼吸法，聲稱可以60秒內入睡。

▼即睇「4-7-8」呼吸法點做：（按圖了解👇👇👇）

專家建議失眠人士每天做2次，做足六至八星期便能改善失眠問題。

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睡前除了牛奶有助入睡，亦可選擇什麼飲品？（all_who_wander/unsplash）

其他助入睡方法

睡不著除了呼吸法，光躺在床上也無助入睡，不如試一試動手按壓穴位，有安神作用或助你一覺好眠。

▼3個助眠穴位（按圖了解👇👇👇）

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失眠經常發生，從中醫角度來可能與體質有關，心脾氣虛、肝鬱化火和痰熱上擾的體質更易出現失眠，大家可從食療著手改善失眠問題。

1. 心脾氣虛

容易焦慮擔憂，出現失眠、心悸、記憶力減退、食慾減少、大便稀爛等表現，屬於「心脾氣虛」的不寐｡

2. 肝鬱化火

容易煩躁嬲怒，會出現失眠、多夢易醒、口苦咽乾、小便黃、便秘等表現，屬於「肝鬱化火」的不寐｡

3. 痰熱上擾

經常飲食過飽或進食較油膩，也會出現失眠、多夢、心煩、頭重、胸悶、痰多、口苦、疲倦等表現，屬於「痰熱上擾」的不寐｡

▼湯水食療（按圖了解👇👇👇）

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心病還須心藥醫，有些人是因壓力過大而導致失眠，適當地抒壓也有助入睡。睡前也應該保持心境平和，避免飲含咖啡因的飲品，以免導致失眠。

▼同場加映： 失眠，是常見的都市病，睡前飲奶真的有助入眠嗎？（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映： 要瞓得好，臨睡前是否不要進食？又未必，有些食物可以有助入眠！（按圖了解👇👇👇）

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