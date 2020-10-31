分清實胖、虛胖唔怕減錯肥！虛胖脾胃差薑水浸腳4款食療助瘦身

肥胖除了影響外觀，更會引致糖尿病及心血管疾病等嚴重問題。明明食量不多，又不吃肥膩食物，為何總是瘦不了？中醫角度上，肥胖分實胖和虛胖，前者脂肪分布在腹部較多，後者多見下半身肥胖。要解決肥胖問題，先要了解自己屬於什麼體質，再對症下藥，才能事半功倍，針對這兩個肥胖體質，該如何改善生活習慣，又有什麼食療有幫助？ 文：健福堂註冊中醫師王康妮醫師

在中醫的角度而言，肥胖可以分為兩大類型，分別是虛胖和實胖。（Unsplash/canweallgo）

怎樣才算肥胖？

根據世界衛生組織，肥胖是指不正常或多餘的脂肪積聚，因而帶來健康風險，包括高血脂症、動脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、糖尿病、脂肪肝等。按世界衛生組織2000年亞太區體重指標指引，成年人的身體質量指數（BMI）等於或大於30就可以視為肥胖。

肥胖分兩類

無論是虛胖或實胖，肥胖都會帶來健康威脅，長遠來說可能會有心血管疾病（如心臟病﹑中風）﹑糖尿病﹑關節炎等。（ Siora Photography / Unsplash）

在中醫的角度而言，肥胖可以分為虛胖和實胖兩大類型，中醫有云：「肥人多痰，瘦人多火。」無論虛胖或實胖，都有「痰濕」的病理因素存在。所謂「脾為生痰之源」，脾胃氣虛無法運化水液，水濕停滯，聚而成痰，或形成肥胖。虛胖的人多為脾虛較明顯，而實胖的人多為胃熱濕阻｡

無論是虛胖或實胖，肥胖都會帶來健康威脅，長遠來說可能會有心血管疾病（如心臟病﹑中風）﹑糖尿病﹑關節炎等。

虛胖：下半身肥胖易倦

虛胖體質的人多見下半身肥胖、易疲倦、汗多、面色淡白或偏黃、手腳冰冷、時常腹瀉、女性白帶較多而清稀等表現。虛胖體質可能因為先天脾胃功能不佳，或是由後天成因飲食及環境因素所致。

▼虛胖知多啲！（按圖了解👇👇👇）

改善虛胖，可以參考以下食療。

▼南瓜雞肉炊飯：溫補脾胃、養氣血（按圖了解👇👇👇）

▼當歸生薑羊肉湯：溫中散寒養血（按圖了解👇👇👇）

▼其他改善虛胖方法：（按圖了解👇👇👇）

•避免食甜食﹑飲冷飲

•多動少坐，鍛鍊肌肉，配合每星期做帶氧運動3次，每次30分鐘。

•睡前用40度溫水，加入生薑﹑紅花﹑艾葉(各30克) ，泡腳15分鐘，微微出汗為佳。

實胖：中央肥胖常便秘

實胖體質的人多見中央肥胖，脂肪分布在腹部較多，食量大容易餓、常便秘、口舌乾燥或伴口氣、情緒較暴躁｡實胖體質的成因主要與飲食不健康及缺少運動有關。

▼實胖知多啲！（按圖了解👇👇👇）

成因：

進食過飽過多，愛吃油膩､辛辣､濃味食物､飲凍飲或酒精｡

多坐少動，缺乏運動。

改善實胖食療

▼苦瓜黃豆排骨湯：清熱健脾，利水袪濕（按圖了解👇👇👇）

▼綠豆小米粥：清熱解毒利尿（按圖了解👇👇👇）

▼其他改善實胖方法：（按圖了解👇👇👇）

•控制食量，每餐七分飽。

•飲食均衡，忌食過油膩﹑甜食﹑冷飲。

•多動少坐，鍛鍊肌肉，配合每星期做帶氧運動3次，每次30分鐘。

▼同場加映：薏米水去水腫（按圖了解👇👇👇）

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