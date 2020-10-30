【流感疫苗】吳宗憲注射後暈3天疑中風！頭暈9大可能或中風心臟病

打流感疫苗後有人死亡，台灣藝人吳宗憲注射流感疫苗後則暈眩，他開直播表示自己第一次打流感疫苗後暈眩了3、4天，有醫生表示他暈的原因可能是中風。那麼頭暈反映身體什麼隱性疾病？頭暈又有什麼可以注意？

吳宗憲26日直播透露打流感疫苗後，持續3、4天出現暈眩。前台大感染科醫師孔祥琪在社交網站中表示，「如果3~4天都嚴重暈眩，要很小心會不會是中風，因為這種暈眩通常不太會改善」，更建議吳宗憲「應該趕快去就診，而不是直播啦。」

▼吳宗憲注射流感疫苗後頭暈眼花：（按圖👇👇👇）

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頭暈後自行復原，便代表沒有問題？不少人偶爾也會頭暈得短暫性失去意識，在補足水分和休息後得以紓緩，這便是「暈厥」。睡眠和休息不足、缺乏運動、缺水或劇烈運動等會使血壓於短時間內驟然下降，所以補足水分和休息後血壓會上升至正常水平，就不再頭暈。

頭暈或因中風、心臟問題

其實頭暈亦可能是中風或心臟病等所致，可大可小，絕不能掉以輕心！神經外科專科醫生黃秉康指頭暈可以分為2種，頭暈的形式和可能成因各異。

▼2種頭暈反映什麼？（按圖👇👇👇）

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一. 【眩暈】

頭暈形式：感到天旋地轉，周遭事物在晃動，彷如「圍著自己轉」

常見的可能成因：

1. 中風

腦幹、小腦、神經細胞或受影響而導致頭暈。如果更伴隨嘔吐或頭痛症狀，中風風險較高。

2. 腦瘤

腫瘤壓迫到腦神經以致頭暈。

3. 免疫系統疾病

如紅斑狼瘡與類風濕關節。

4. 流行性感冒

過濾性病毒會入侵內耳神經，或會造成頭暈。

5. 耳水不平衡

耳朵由三部分組成，分別是外耳、中耳及內耳。若內耳系統受影響，便可能出眩暈感覺。

6. 長者機能退化

身體機能開始退化，內耳的感應每況愈下

當心臟出現狀況時，損秏心臟泵血機能到全身，導致腦部血液不足，亦會造成頭暈。（andreilazarev/unsplash）

二. 【頭暈】

頭暈形式：感到頭重腳輕、腳步浮浮、「輕飄飄」、手腳難以協調、平衡困難

常見的可能成因：

1. 血壓低

當低血壓時，血液供應不足使大腦的氧分及營養不足，可造成頭暈。

美國心臟協會正常血壓指標：上壓低於130 / 下壓低於80 mmHg

2. 血糖低

血液中的葡萄糖濃度（血糖）低於水平，可使人感疲乏和眼睏，甚至頭暈。

衛生署正常血糖指標：



空肚時的正常血糖值是 4-7mmoI/L ，餐後二小時的血糖值則為 8-10mmoI/L（每人的血糖指標不同，需由醫生根據個別病情而作出決定）

3. 心臟病

當心臟出現狀況時，損秏心臟泵血機能到全身，導致腦部血液不足，亦會造成頭暈，如心臟梗塞、心律不正等。除頭暈以外，同時出現心口痛、冒冷汗要多加留意！

如果持續出現頭暈不適，應盡快求醫，切勿延誤就醫！

▼同場加映：注射流感疫苗後哪些不適是常見，哪些應該求醫？（按圖👇👇👇）

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