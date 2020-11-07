【跌倒】缺維化命B12易跌倒4大原因會遺傳？2招增肌瘀青別揉開！

跌倒可大可小，輕則導致撞傷、扭傷、擦傷，重則腦震盪、腦創傷或骨折，甚至會有生命危險。其實跌倒並不是老年人的專利，青壯年的人也有跌倒的危機，血糖低、生骨刺都可能是導致跌倒的原因之一。易跌倒會否遺傳？平日可如何增強肌力，預防跌倒？

跌倒，誰說是老人長者的專利，阿嬌、范瑋琪都試過。

▼ 阿嬌、范瑋琪都試過半夜跌倒，後果嚴重，按圖看有哪些明星 👇👇👇

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常跌倒原因

跌倒是否多發生於夜晚？跌倒撞瘀後，應否揉開？下面就為大家解開跌倒背後的原因和危機：

▼ 台灣節目《健康2.0》中，林新醫院腦神經內科醫師林志豪，及復健科醫師侯鐘堡指出，跌倒有以下的常見原因（按圖 👇👇👇）：

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• 血壓低

當感覺很疲累，又食得較少，或身體水分不足，若半夜起來，血壓本已較低，若突然站起來，或會產生姿態性低血壓，血液可能上不到腦部就會容易昏厥或跌倒。

姿態性低血壓（《健康2.0節目截圖》）

正常時：血壓會較高，因為心臟輸出較多血液，並打到腦部，讓頭腦清醒

坐著時：血壓會低一點

躺著時：血壓最低

因此，如你躺著或蹲姿時，突然站起來，便會出現頭暈目眩，那就是「姿態性低血壓」。雖然稱作「低血壓」，但其重點在於血壓的變動，而不是在於低血壓，血壓浮動大，對腦部血管、腦部的組織的血液循環不好，就很容易受傷。

不過年長的人出現「姿態性低血壓」的機會較多，因為他們服用降血壓藥物，或吃一些抗組織胺，例如感冒藥，都會增加姿態性低血壓的現象。

• 頸椎骨刺

頸椎不好，如頸椎骨刺長出來，壓到旁邊的椎動脈，只要有一點點骨刺擋住血流，血流就會流通到小腦，反而大腦比較不順，就會突然一陣暈厥，然後就會跌倒。

此外，有些人容易緊張，睡眠不好，可能會令交感神經、副交感神經失調，也會讓椎動脈收縮、痙攣；同樣會造成突然一陣暈厥，至如骨刺直接壓到交感神經上，就會常常出現因暈厥而跌倒的問題。

• 非意識喪失

如果是非意識喪失導致的跌倒，就要留意是否腳的「感覺」問題。走路要走得穩，除了要靠肌肉力量外，「感覺」也很重要；有很多周邊神經問題，例如腳麻，令腳的感覺不良。

至於為什麼晚上更容易跌倒？原因是在白天時，我們會靠視力，如腳感覺不好，用視力輔助，走路會較穩。而晚上視力不是看得很清楚，所以只能靠本體感覺走。可是如果你的本體感覺不好，例如可能患有糖尿病，或是有一些周邊神經問題，例如甲狀腺低下，或是缺乏維他命B12，都可能造成晚上容易走路不穩，協調感變差跌倒。

• 意識喪失

意識喪失的常見例子，就是「迷走神經性的昏迷」，迷走神經是副交感神經，會使我們的血壓降低或擴張。另一造成意識喪失的例子，就是短暫癲癇。

▼ 同場加映：做個測試睇下自己容唔容易跌親？（按圖 👇👇👇）

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跌倒會遺傳？

林志豪醫師指，有些神經內科疾病，平衡感不好的問題，的確會家族遺傳。

小腦萎縮症（俗稱企鵝家族）就是其中一個例子，患者在走路的時候，會搖搖擺擺，平衡感很差。患者染色體裡面有些異常序列，導致其蛋白質受損，並會在家族裡遺傳，而且一代比一代嚴重，造成先天家庭的體質。而部分患者，從小平衡感及協調度會較差。因此，在某些情況下，易跌倒的確會遺傳。

跌倒有瘀青要揉開？

不少人都聽過，當身體出現瘀青，要盡快揉開。不過，國泰老年醫學科主任黃柏堯表示，現在不建議揉開瘀青，因為有時候可能不知道裡面有否出血，所以有時一揉開的話，如果本來裡面有出血的話，反而就會被壓出來了，所以那個血腫可能變得更嚴重。所以一般建議就是先冰敷就好。

台灣藝人范瑋琪在兒子玩具間跌倒，四肢瘀青。（照片來自范范 范瑋琪 Facebook）

而敏盛醫院副院長江坤俊建議，出現瘀青的前幾天，例如前5天，先不要揉開，因為出血的時候，會形成一些血塊，本來就會把那個出血點擋住，如被揉開，本來沒有出血的，反而又會再流血。瘀青一開始有瘀青就揉開，只會令瘀青愈揉愈大。

預防跌倒伸展動作

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