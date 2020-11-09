【青光眼】頭痛胸悶易被當成心臟病　40歲以上有家族史要每年檢查

台灣1名70歲女性個案，20年前曾經因頭痛、肩胛痛和胸悶就醫，結果被當成心臟病治療3個多月，仍然頭痛欲裂，醫師曾經懷疑長腦瘤，最嚴重時吃止痛藥頂多紓解10多分鐘，經常頭痛到必須靠著牆壁才行。後來確診青光眼，幸好在藥物控制下控制眼壓，假使未能即時治療，否則最嚴重恐導致失明。

視力殺手與小偷「青光眼」 睡一覺就失明

台灣長庚紀念醫院北院區青光眼科主治醫師陳賢立表示，青光眼位居失明原因的第2名，亞州人罹患青光眼後有25%失明機率，閉鎖型青光眼，則是來勢洶洶、較為急性，患者可能覺得頭痛、噁心，如果沒有及時就醫，可能睡一覺起床就喪失視力。因此青光眼也被稱為「視力的殺手」或「視力的小偷」。

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眼球房水排出受阻 眼壓高易發噁心嘔吐眼球劇痛

陳賢立解釋，青光眼簡單來說，就是眼壓太高壓迫視神經，造成視力和視野不同程度的傷害；人眼水晶體前方與角膜中間，充滿了房水液，提供眼睛組織營養，正常情況下，48%至90%的房水液會從小樑網膜排出、剩下則由葡萄鞏膜排出，一旦排出管道出問題，房水液排不出去，眼壓就會增高，形成青光眼。

台灣三軍總醫院一般眼科主任醫師呂大文補充說明，正常眼壓應介於11至20毫米汞柱，眼睛每天大概分泌3.5毫升房水液，如果排出少於3.5毫升，眼壓就會增高，出現噁心、嘔吐、視力模糊、眼球劇痛等症狀。

青光眼簡單來說，就是眼壓太高壓迫視神經，造成視力和視野不同程度的傷害。（christopher lemercier/unsplash）

青光眼只能延緩視力喪失 規律用藥避免持續惡化

呂大文強調，目前青光眼的治療，只能延緩視力喪失，無法治癒，降低眼壓是唯一可以改善青光眼視野喪失的有效方法，初期患者要避免惡化，末期患者則要維持視覺功能。

呂大文補充，台灣國防醫學院實驗室在2000年率先發現，青光眼患者的房水液中，一氧化氮含量較低，由於一氧化氮可鬆弛血管平滑肌並調整血流，因此推測可放鬆小樑網膜細胞、增加房水流出，目前青光眼較新藥品，結合舊有藥物前列腺素和一氧化氮，針對葡萄鞏膜和小樑網雙管齊下，開發出雙效眼藥水。

▼青光眼高危險族群（點擊下圖看清！👇👇👇）

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40歲以上有家族史 每年應定期檢查

呂大文建議，青光眼患者要依照醫囑使用藥物，並定期接受眼科醫師檢查，包括眼壓、視神經與視野追蹤，才能確保眼睛健康；而40歲以上、有青光眼家族史等高危險群，則應每年定期做眼睛健康檢查，才能早期發現早期治療。

陳賢立醫師也提醒，眼壓值較高、年齡超過40歲、有青光眼家族史、高度近視，或遠視加白內障患者，以及血壓偏低且手腳冰冷者、長期使用類固醇、眼睛受過外傷、有虹彩炎、眼內腫瘤和眼內出血病史者，都是高危險群，要特別小心青光眼。

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