中風復康有對錯？ 醫生剖析：機械療法副作用少、復康速度快

中風是香港第四號殺手，香港平均每日便有約70人初次或再次中風，全球每6秒就有1人死於中風，也是成年人身體殘障的主因之一，可使身體的某部份，因腦部細胞（常見是缺氧）壞死，而失去活動能力。到底，中風後如何才能最快康復？

中風常見後遺症和困難

香港註冊腦神經專科醫生李常威醫生表示，中風後通常會影響腦部某些神經系統，繼而導致不同的生活困難，例如：手腳無力、平衡力下降、說話口齒不清、思考組織力下降和記憶力下降。以下是四種明顯的生活困難和日常影響。

1. 中風影響運動神經，即上神經元。這樣會導致肌肉彈性損失，造成痙攣。這類病人的手腳會變得僵硬和扭曲，從而影響日常行動。

2. 疼痛問題： 李醫生表示中風病人中，大約有30-40%的病患者會患有側痛楚的情況, 即是肩膀和肌肉筋膜有明顯的痛楚，受影響的身體部位會較廣泛。因為感覺神經聚在腦的中樞，而中風後正正影響到這些中央神經。因此患者會對痛楚感到特別的敏感。嚴重起來，縱使是被風輕輕一吹，都產生過度性的敏感痛。這種疼痛簡稱為「丘痛」。

3. 複雜區域性疼痛綜合症： 李醫生指出，這種情況通常會在局部身體部位產生痛楚。有關身體部位除了痛之外，也會出現紅腫情況。然而這情況不太常見於中國中風病患者身上，一般只有5%中風患者會面對此類情況。相反西方的中風患者，則有40-50%的患者面對此類情況。

4. 精神憂鬱： 大約60%中風病人憂鬱是十分正常反應，因為活動不便，但隨著治療會改善病情和活動能力後，便會好轉。然而有10 - 20%與中風有關，令腦部某些化學物質減少，引致憂鬱。這些便需要服食藥物改善憂鬱情況。

發現中風復康原理 把握治療復康黃金時機

李醫生表示過去治療中風的最大困難是不明白中風後，腦部如何康復。直至九十年代開始，醫學界出現磁力共振技術，開始了解到中風後腦部發生什麼事情和轉變，繼而了解到如何協助康復。

事實發現中風後，腦神經細胞雖然受到損壞，但原來人腦有一半的細胞是長期置於休眠狀態，間接反映正常的腦細胞仍有好多儲備。於是治療團隊認為，只要可把長期置於休眠狀態的腦細胞重新進行訓練，喚醒後便可以做到之前的功能。而這些正常細胞通常匯聚於損毀的腦細胞、正常腦細胞和小腦之間。當然如果中風影響範圍大，長期置於休眠狀態的正常細胞都會受破壞，減少復原機會。

李醫生指出，中風後3-6個月是康復期的黃金時機。以運動神經復原去估算，頭1 - 2個月會快一些，之後便慢下來，視乎中風後的損毀程度。若要令身體行動功能性回復原狀，必須愈早用正確方法去訓練，效果愈好。

機械治療副作用少復康速度快 500次訓練法大揭秘

李醫生表示，研究發現，如需要訓練未用細胞和重新激活，需要重覆進行最少500次訓練才可。一般而言，每次訓練大約30 - 45分鐘。訓練得多，腦細胞和腦細胞之間便會開始搭橋。而傳統物理治療方法，如果中風病人能在45分鐘內行走100步已經好好，更何況是500步。反之現時香港已有新型的機械治療，可以有系統地協助病人於30分鐘內重覆訓練達到500步，間接成功加快腦細胞復原機會。

另外，醫生亦表示其實針對治療中風復康的藥物不多。中風復康的重點在於腦細胞重塑，增加腦細胞互相接觸和激活。但這不是很多藥物可協助，尤其如果服用部份減低痙攣的藥物，反而會減低腦細胞重塑復原的機會。因此醫生一般都開始偏向減少服用藥物治療，改為注射肉毒素，把痙攣降低，令訓練時會更加有效。

治療方法有對錯？醫生剖析治療注意事項和影響

李醫生表示，機械治療通常要有專科醫生做評估後才開始。因為醫生需要按病人的力度、關節情況、心臟負荷和效果估算來決定是否適合用機械治療。例如中風病人引致的痙攣，其肌肉是十分繃緊。假若用機械強制拉扯，有可能會弄傷肌肉。因此可能需要在開始前，注射肉毒素去鬆弛肌肉，才可做機械訓練。

機械式訓練和治療師訓練是應該盡早開始治療。因為如果一開始用不專業治療或隨便運動, 腦部便會有機會習慣性學習了不正確的行為姿勢。

另外，腦部本身都會有自然性復原，也會跟自然環境有一種互動和改善，發展出一種習慣性。很多時候病人會在日常生活的自我訓練中，不為意地用自己的方法去調整方法行動，但這些方法往往是影響日後的功能性和習慣。如果訓練途中對某些行動指示有錯的話，日後要重新習慣是十分痛苦和困難，例如一些走路姿勢便要花更長時間治療。所以復康治療一般是十分需要有專人從旁協助。

機械療法結合專業系統和遊戲趣味

負責機械療法的香港註冊脊醫陳俊煒醫生表示，中風病人最難復康的地方在於手指和手臂。以往中風後復康治療會建議不斷重複做一些簡單的動作，例如：放鬆雙手、抓捉小球、把手向後彎伸等等。但隨著研究發現, 身體是需要進行最少500次訓練，才可以激發腦細胞重新運作，繼而重新學懂控制指定身體部位。

機械治療會透過較有趣味性的遊戲和設計去訓練病人。例如在手指緊貼儀器的感應磁石後，會隨著儀器引導病者用手指用力抓放，達到遊戲目標之餘，並引導完成復康訓練。電腦也會計算和提示力度的多寡和分佈，評估效果。

另外機械也可結合VR（虛擬實境）和電子遊戲，引導病人用手抓掉下來的蘋果、前後左右傾斜避開障礙物通關等，訓練病人的反應、準確性、和認知能力。

無論遊戲方式是怎樣，治療目標都是希望用有系統和創意方式，引導病患者盡快完成500次復康訓練，重返正常生活。

李常威醫生，香港註冊腦神經科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)

陳竣煒脊醫，香港註冊脊骨神經科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)

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