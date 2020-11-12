面對乳癌不徬徨　醫生剖析治療方向　關鍵時刻讓生命逆轉

乳癌年輕化的現象在近年愈見明顯，資深乳癌外科專科醫生張淑儀醫生表示，若發現自己有病應立即求診，因為只是數月之間，往往會引發不同程度的後遺症，治療黃金時機確實刻不容緩。

在之前幾篇有關乳癌的檢測攻略中，我們已探討不同檢測方法和利弊。現在問題是，一旦確診，應該如何處理？事先有什麼概念值得注意？如果事先了解清楚，往往能在人生交叉點的時候，輕鬆判斷那一種治療方法最適合自己。

一旦確診患上乳癌，應如何選擇治療方向？

張淑儀醫生表示，當發現病人患上乳癌後，醫生一般會選用多於一種療法，希望能彼此互補，加強療效，降低復發的風險。綜合治療包括手術、放射治療及藥物治療三大類。治療的方向通常是根據期數及腫瘤的特性和個人健康狀況，如是否有慢性疾病等因素。

了解患癌期數判斷治療方向，直接手術或是術前化療較好？

張淑儀醫生表示，一般而言較早期（即零期、第一期和第二期）的乳癌會先採取手術治療，術後再用輔助治療，包括放射治療及藥物治療。

然而第三期潛伏危機大，會先採取術前的藥物治療，再以手術或其他輔助治療。若一開始已發現是第四期乳癌，即表示癌細胞已擴散至其他器官，治療方向便會不同 ，會以藥物治療為主， 局部的放射治療及手術為輔助。

按乳癌的腫瘤特性決定治療方向

張醫生表示其實不同類型的乳癌，在治療方法上也各有分別，也與期數相關。乳癌主要分為3大種類。

1. 荷爾蒙受體陽性乳癌

荷爾蒙受體陽性乳癌亦稱「管腔型腫瘤」，臨床上統計約 70% 的乳癌病人，其荷爾蒙接受體為陽性，因此早期會先採用手術治療。

2.HER2型乳癌

HER2型乳癌即「生長素受體陽性」的腫瘤，在眾多乳癌個案中，約有2 0 %屬HER2型乳癌，即大約每五宗乳癌，就有一 宗的HER2測試呈陽性。這是一種較為惡性的乳癌，侵略性高，擴散速度快，因此HER2型患者的存活率亦較其他乳癌患者低。 所以就算是第一期HER2型乳癌，也會跟先跟病人商量採取藥物治療；第二期則多採用術前的藥物治療。

3.三陰性乳癌

三陰性乳癌是完全沒有「荷爾蒙受體」及「生長素受體陽性」的腫瘤。 三陰性乳癌約佔乳癌個案的10至 15%，較常見於年輕女性及遺傳性 （BRCA1）乳癌，特點是較易轉移到其他器官，復發風險較高。一般會先採用藥物治療。

乳癌手術後常見後遺症

乳癌手術後，但醫生會視乎病情，決定是否切除淋巴。但切除淋巴往往會讓部分病人受水腫等後遺症之苦，減低治療成效及患者術後的生活質素。

水腫（圖片：kknews）

為何完成乳癌手術後會水腫？

當醫生因應乳癌病情和檢視到乳房腫瘤附近的淋巴都有癌細胞時，便可以需要切除淋巴結。張淑儀醫生表示，由於腋下的淋巴結除了接收乳房的淋巴液，也會接收上肢的淋巴液。若淋巴結的數目減少，上肢淋巴液流通受阻滯，水腫問題便會出現。如水腫問題已經出現，淋巴按摩只能幫助加快循環把淋巴液流回心臟，但因為淋巴液會不斷循環，因此病人需持續做淋巴按摩。

水腫副作用不能根治，生活往往受困擾

張醫生表示，出現水腫是較嚴重的問題，因為難以回復正常，只能靠物理治療方法，如淋巴水腫按摩幫助循環。但因水腫問題是長期缺陷，不能根治，因此醫生一般會教病人自行做按摩，使用儀器量度水腫指數。如果情況較差便需要尋求物理治療師或淋巴水腫師協助治療，包括紮繃帶或用儀器幫助泵水。

淋巴按摩是持續性進行的治療，因為淋巴液是會不斷循環，如已出現阻滯，病人只能幫助改善淋巴液流通的情況，而不能根治問題。

壓力袖幫助消水腫。（圖片：istock）

淋巴結移植治療成效受限於水腫程度

張醫生表示，病人一旦患上水腫雖可正常運動，但需要保護手部，避免受傷，拿重物或蚊叮蟲咬。另外，病人可檢查淋巴線是否完全閉塞，之後透過外科手術, 如大腿淋巴結移植至腋窩，使手部淋巴線得以流通。

但並不是所有移植手術都成功。若水腫情況持續了很長時間，水會變成啫喱狀固體，需要做手術把這些軟組織取掉，但都不能根治問題。因此張醫生建議，若發現自己有病，應立即求診，因為數月的病情延誤，衍生的後遺症亦可能越多。

嶄新前哨淋巴追蹤技術 減低面對乳癌手術後的水腫副作用

有見手術切除淋巴結會衍生嚴重水腫和副作用問題，張醫生表示早期的乳癌不一定要割走淋巴結，視乎有沒有明顯的影響，所以最好先做前哨淋巴追蹤檢查。若頭一兩粒淋巴結沒事，其他淋巴結也不會有事，病人就不用割走全部淋巴結，避免水腫副作用。

但如果開首抽針化驗已證實淋巴結有事，便有需要割走至少兩組淋巴結。若取走數量超過十粒以上，根據本地統計，大概有三成病人會容易出現水腫情況。因很多時候，病人除了切除兩組淋巴結外，也配合了放射治療，這樣水腫機會便較高。若只割去數粒前哨淋巴結，水腫的機率則較低，只有5%以下。

因此前哨淋巴追蹤技術的出現，讓患者得以保留健康的淋巴結，使手術後出現淋巴結水腫的機會有效降低。