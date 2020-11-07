【宵夜】雞蛋香蕉7種食物高纖飽肚助入眠　水煮蛋好過煎蛋？

為何深夜總是餓？如果你經常在晚餐後或睡前感到肚餓，相信一定會經歷過這個矛盾：如果不吃宵夜會餓得不能入睡，但吃宵夜又怕會胖。其實，只要小心選擇，吃宵夜也可以吃得健康。

吃宵夜習慣會增加熱量攝取，同時也會造成身體的負擔，不過，如果肚子太餓，血糖會下降容易引起失眠。（《魔女的戀愛》劇照）

《Myrecipes》 參考營養師的意見，分享了5種健康宵夜選擇，如果你在晚餐後感到肚餓，也可以選這些罪惡感較低的小吃。

▼健康宵夜選擇（按圖了解👇👇👇）

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1.水煮蛋

雞蛋含大量蛋白質，一隻中型雞蛋約有6克蛋白質，令人易有飽足感。此外，雞蛋還含有褪黑激素，褪黑激素愈多愈易入睡。因此，睡前吃雞蛋有助入眠。不過，要留意的是，吃蛋時應選水煮蛋而非炒蛋及煎蛋等含油量較高的蛋，因為它們需要較長時間消化，容易讓腹部不適，影響睡眠。

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2.香蕉

香蕉營養豐富，尤其富含色胺酸，色胺酸形成血清素之後會再成為褪黑激素，讓人心情愉悅、放鬆，有助睡眠。

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3. 果仁醬

花生醬、杏仁醬等果仁醬富含蛋白質、健康脂肪和褪黑激素，有助入眠。此外，果仁富含維他命B雜，當中維他命B2更能消除煩燥不安，有助改善睡眠質素。

4.乳酪

如果想吃一些奶油一點的口感，你可以選擇乳酪，它提供鎂和鈣，能強化神經系統的傳導感應，具有穩定情緒、緩和緊張焦慮、緩解肌肉緊繃以及改善失眠的作用。選擇乳酪時，應選無糖原味，以免攝取過量糖分。

乳酪提供鎂和鈣，有助穩定情緒、緩和緊張焦慮、緩解肌肉緊繃以及改善失眠。（Sara Cervera@Unsplash）

5.車厘子

車厘子含花青素與天然褪黑激素，而酸車厘子的含量比較甜的車厘子高。有美國研究指出，飲用酸車厘子汁有助改善失眠情況，研究顯示，參加者連續2星期飲用酸車厘子汁，睡眠時間平均延長84分鐘。

6.鷹嘴豆

鷹嘴豆富含膳食纖維與蛋白質，容易有飽足感。另外，它亦含豐富的鎂和鈣，有助生成快樂荷爾蒙褪黑激素和改善憂鬱和焦慮以及失眠。建議將鷹嘴豆與富含纖維的食物一起吃，例如全麥餅乾或蔬菜，例如紅蘿蔔、青瓜、三色椒等。

▼同場加映：睡前避免食什麼？（按圖了解👇👇👇）

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7.奇異果

奇異果低卡路里、高纖維而且含豐富維他命C，是一種營養價值相當高的水果，它還有助加快入睡。一項2011年的研究安排測試者在睡前一小時進食奇異果，發現42%人明顯比睡前什麼都不吃時更快速入睡，而且早醒的情況也減少，整體睡眠增加約13%。healthline的報道就引述多項相當研究，推斷是因奇異果含有血清素，有助調節睡眠周期。

宵夜幾時食好？

吃宵夜習慣會增加熱量攝取，同時也會造成身體的負擔，不過，如果肚子太餓，血糖會下降容易引起失眠。因此，如要食宵夜，建議少量食用就好，最好距離睡前2小時吃完，讓身體有時間稍做消化，若果一吃飽就倒頭大睡容易引起胃酸倒流。

▼同場加映：改善失眠穴道（按圖了解👇👇👇）

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