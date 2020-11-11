【鯁喉】鯁魚骨或造成食道穿孔　醫生提醒冬天打邊爐記得細嚼慢嚥

台灣台中一位50歲男性，日前在吃火鍋後，出現吞嚥困難與間歇性上腹疼痛。經入院檢查，發現是因為誤食魚骨頭後，骨頭以水平方式卡在下段食道，造成罕見之雙側食道穿孔。

吃火鍋時記得細嚼慢嚥 避免食道穿孔

台中榮總胸腔外科李明璟醫師表示：「在吃火鍋時，由於食物的溫度較高，民眾進食時，常無法細嚼慢嚥，一不小心，就容易把骨頭或魚刺一口吞下。萬一卡在食道，就容易造成食道的穿孔或破裂。」

▼不同異物鯁喉處理方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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X光看不出魚刺 上腹痛、吞嚥困難要注意

而由於骨頭或魚刺並不是金屬材質，在一般的胸部的X光檢查下並無法顯影，故診斷上較為困難。一旦發現有嘔吐，胸痛，間歇性上腹疼痛和吞嚥困難的症狀，就應及早就醫，必要時需接受胃鏡檢查並移除異物，以避免氣胸、膿胸、縱隔腔炎等併發症的發生。

在過去，如果發現病人有食道穿孔及破裂，需立即進行食道修補手術，嚴重時，甚至需要進行食道切除手術，以阻止敗血症的發生。但近年來由於食道內視鏡技術的進步，利用食道支架的置放手術也成為治療食道穿孔或破裂的選項之一。

李醫師強調：「面對誤食異物而造成的食道穿孔或破裂，其治療方式取決於診斷的時機和病人的臨床狀況，當食道因感染而發生壞死的情況下，進行食道支架的放置也有可能造成食道出血或加大破裂的範圍。因此，民眾和家屬應該和專業醫師充分討論後，再決定治療的方式。」

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廣西省桂林市一名黃姓女子7月被一根長達4厘米的魚骨卡在喉嚨，她未即時求醫，反而大口地吞飯硬生生將魚骨吞落肚，後來因肚痛才去求醫，經檢查發現魚骨刺穿了她的胃壁及肝臟，須要進行手術。

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