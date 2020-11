【咖啡】這樣喝可以減肥抗炎降血糖 ！想效果顯著每日要飲幾杯？

先前《Food and Chemical Toxicology》期刊上的研究發現,從咖啡豆中提取的兩種酚類化合物,可以預防肥胖相關的各種發炎問題,並能對抗胰島素抵抗,為預防和治療2型糖尿病提供了新的方法。

肥胖與慢性低度炎症狀態相關,可以說肥胖造成的慢性發炎,會導致胰島素的訊號傳導效果變差,進而導致糖尿病的風險增加。

咖啡中的「銀皮」能改善胰島素敏感度

而在研磨咖啡豆時,我們往往會在咖啡粉中發現些許的銀色碎屑,被稱為銀皮(Silver Skin/Chaff)。研究人員從銀皮中提取了兩種酚類化合物——沒食子酸(Gallic acid)和原兒茶酸(Protocatechuic acid)。

將這兩種化合物用在老鼠身上採集的脂肪細胞上,進行測試,研究人員發現它們可以增強胰島素敏感性,改善細胞吸收葡萄糖的能力,並減輕由脂肪引起的炎症。

為控制血糖,限製或避免以下9種食物。(按圖了解👇👇👇)

咖啡中的酚類物質能促進燃脂

接下來,研究人員針對已經得糖尿病的小鼠進行實驗,在10週的研究結束後,發現相比正常飲食的小鼠,餵食咖啡提取物的小鼠,胰島產生胰島素的能力提升了75%至87%。

研究人員發現,這些酚類物質,能夠透過刺激脂肪分解,來阻止脂肪的累積,而且還能產生「褐色脂肪細胞」,這種細胞包含更多的線粒體,可以說是好的脂肪,愈多的褐色脂肪,生物體「燃脂」的能力愈強。

研究人員發現,這些酚類物質,能夠透過刺激脂肪分解,來阻止脂肪的累積。(Unsplash@johnschno)

適量喝黑咖啡,控制肥胖跟糖尿病問題

曾有一項發表在《Science》期刊上的臨床研究發現,日常的咖啡攝入有助於改善腸道菌群的多樣性,維持正常的腸道菌群構成。而且,從大數據的角度來看,咖啡的攝入,的確與更低的2型糖尿病發病風險相關,適量的咖啡攝入有助於改善機體的胰島素敏感性和血糖平穩。

喝咖啡可以作為控糖的輔助方式,但建議飲用黑咖啡較佳,不要添加糖和奶精,甚至連牛奶也因為含有乳糖,容易抵銷咖啡原有的好處。

有些糖尿病患者容易發生胃酸倒流,而咖啡因的刺激性較高,因此不要在空腹和餐後立刻喝咖啡,建議飯後1至2小時再喝,或是選在兩餐之間飲用。至於攝取量,健康成人每天可以喝2至3杯黑咖啡,每杯200c.c.。若想達到穩定血糖的輔助作用,喝到這樣的分量,效果也才會比較明顯。

