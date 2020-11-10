上呼吸道感染｜逾百人爆發上呼吸道感染！發燒咳6症狀2款湯水紓緩

本港先後有多間學校爆發上呼吸道感染個案，衛生防護中心（9日）公布，正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，涉及三間幼兒學校、一間幼稚園及一間小學，分別位於深水埗、元朗、沙田、東涌及油麻地，共131名學童及4名職員受感染。究竟什麼是上呼吸道感染？哪些人屬高危？

本港先後有多間學校爆發上呼吸道感染個案，衛生防護中心正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，涉及三間幼兒學校、一間幼稚園及一間小學。（資料圖片／鄧穎琳攝）

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上呼吸道感染患者會出現括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒等症狀，可透過飛沫傳播或間接接觸傳播。那麼上呼吸道感染和新冠肺炎有什麼分別？

▼ 上呼吸道感染即係傷風感冒？要食抗生素治療？（按圖 👇👇👇）

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1）上呼吸道感染是什麼？

上呼吸道感染，即我們常說的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染。主要由病毒引起，但亦可因細菌引致。常見的病毒感染例子有傷風和流行性感冒。

2）上呼吸道感染症狀是什麼？

上呼吸道感染症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、頭痛及肌肉痛。

▼ 上呼吸道感染會出現發燒症狀，幾多度先算發燒？👇👇👇按圖參考衞生署提供的「發燒溫度參考值」：

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3）上呼吸道感染會引起什麼其他病？

上呼吸道感染除了會出現咳嗽及發燒等症狀外，還會引發傷風、急性咽喉炎、扁桃腺炎、急性鼻竇炎，及急性支氣管炎；並可能平均持續1至3星期不等。

▼ 上呼吸道感染平均持續多久？（按圖 👇👇👇）

4）上呼吸道感染傳播途徑有哪些？

上呼吸道感染可透過以下方式傳播：

• 飛沫傳播：透過吸入由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫接觸到黏膜而感染

• 間接接觸傳播：透過雙手接觸被患者分泌物污染的表面（例如門柄、扶手），再觸摸自己的口、鼻或眼睛，將病毒 / 細菌帶進身體，或傳給他人

5）上呼吸道感染須服抗生素治療嗎？

上呼吸道感染大部分由病毒引起，毋須使用抗生素。抗生素只能用作治療細菌感染。不恰當使用抗生素，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難。

▼患上上呼吸道感染除了服藥治療外，中醫也有一些湯水食療紓緩症狀。（按圖了解 👇👇👇）

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6）上呼吸道感染哪些人士屬高危？

▼上呼吸道感染高危人士，較容易出現嚴重病情和併發症（按圖 👇👇👇）

7）上呼吸道感染、新冠肺炎有什麼分別？

上呼吸道感染和新冠肺炎的症狀相似，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、肌肉痛和頭痛等。

新冠肺炎：或伴隨下呼吸道症狀，例如胸悶、咳嗽時胸骨後方疼痛、走路及講話會氣喘、身體燥熱、易覺冷等

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部分患者出現失去味覺及嗅覺的情況。有專家指出，呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。除了失味覺或嗅覺外，有些新冠肺炎患者有出疹的情況，英國《King's College London》調查發現，17%確診患者，出疹為感染新冠病毒的首個病徵；而21%確診的人更指，出疹是他們的唯一病徵。

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8）上呼吸道感染有否後遺症？

流感：不太有後遺症

感冒：不會有後遺症

新冠肺炎：永久損害（如肺纖維化）

新冠肺炎患者肺部受到損害，或導致呼吸衰竭，患者即使痊癒，部份人也可能出現永久的肺部損傷。此外，肝臟也可能受損，部份情況嚴重，或致肝衰竭。

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9）上呼吸道感染如何預防？

▼ 預防上呼道感染，就要做好以下的措施（按圖 👇👇👇）

（資料來源：《衛生署》）

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