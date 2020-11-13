2021牛年十二生肖運程｜牛虎兔龍｜雲文子教催運肖牛易牙痛宜吃紅

2020年已近尾聲，疫情仍未遏止，大家都期望2021牛年的來臨，可以踢走一切病毒，可以除下一個個口罩。究竟牛年的十二生肖運勢如何？有什麼健康問題要注意？疫情又會否退去？玄學家雲文子師傅以奇門遁甲為大家推算十二生肖健康運程、開運食物及其他催運貼士，幫助大家來年健健康康、出入平安。

玄學家雲文子師傅指，牛年香港整體健康運不穩定，疫情危機還沒有退去，特別農曆三、四、六月會比較波動。（資料圖片／顏銘輝攝）

想新一年大展拳腳，保持健康的體魄最重要！玄學家雲文子師傅指，牛年香港整體健康運不穩定，疫情危機還沒有退去，但會有所改善，特別農曆三、四、六月會比較波動，大家不要鬆懈，2021年也要做足防疫措施。

牛、虎、兔、龍健康運勢

屬牛人士今年是本命年，健康質素下跌，需要增強抵抗力，可以多做瑜伽及氣功。而虎、兔、龍的健康運程又怎樣？有什麼開運貼士？

▼屬牛（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年整體能量偏弱，健康質素下跌，抵抗力弱，容易受細菌病毒入侵。

▼屬虎（按圖了解詳細預測👇👇👇）

人緣運興旺，交際應酬飯局頻繁，令體型暴脹，增加患三高、心血管疾病風險。

▼屬兔（按圖了解詳細預測👇👇👇）

手腳有機會因勞損而出現問題，應避免劇烈運動，提防意外發生。

+ 2 + 2 + 2

▼屬龍（按圖了解詳細預測👇👇👇）

肺部較弱，呼吸系統容易出現毛病，肺主皮毛，皮膚也較差。

+ 3 + 3 + 3

雲文子簡介：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」、「十大易學風水策劃風雲人物」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

（本文內容獲玄學家雲文子授權轉載，轉自《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》）

相關文章：【蓮子茶】失眠貧血加桂圓經痛配桑寄生 4款蓮子茶有冇心要點揀?