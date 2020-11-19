凍齡｜周潤發下午禁吃澱粉質孫儷曬前唔食橙　藝人凍齡早餐要咁食

想凍齡、愈活愈年輕？相信是任何年紀的人心裡的願望，尤其注重外觀的藝人，更有自己的一套凍齡心得。如周潤發行山之餘，原來有類食物只會早上吃；鄭少秋有四不原則，每晚還要喝一種飲品才睡等等。除了一些藝人的飲食心得之外，你又可知道深色食物會愈食愈黑？早餐吃什麼可以延緩老化？骨質和皮膚老化有關？看完大家的凍齡秘訣，發現保持青春原來不難。

藝人凍齡心得

抗衰老要預防皺紋、皮膚失去彈性，最需要什麼營養？周潤發、鄭少秋等人，究竟有什麼凍齡習慣？

▼ 周潤發、鄭少秋、內地藝人孫儷，日本藝人水谷雅子、台灣藝人狄鶯有什麼凍齡秘訣？（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映： 米雪、萬綺雯等50歲或以上凍齡女星的凍齡心得（按圖 👇👇👇）

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周潤發65歲、身高1.82米，10個月減重13公斤，他的養生之道除了跑山見神仙，日跑10公里外，還會控制攝取澱粉質，只會早上吃，飲食清淡，日喝8杯水，愛腳底按摩。而73歲的鄭少秋多年維持一定體重，奉行四不生活習慣：不抽煙、不喝冰水、不過夜生活、不外食。睡前還會喝煮過的一小杯紅酒，平日也只喝溫水。

內地藝人孫儷38歲養出豆腐肌，曬太陽前，避免吃光感食物，如檸檬、橙、無花果等，還會定期以熱毛巾敷臉，讓皮膚發汗排出髒物等。

凍齡早餐要點食？

營養師宋明樺指，其實凍齡藝人的早餐沒什麼特別，但其重點是要攝取充足的蛋白質。以台灣藝人狄鶯的自製堅果有機豆漿為例，堅果、果仁，例如松子、合桃、腰果等，含有很多的維他命E，本身就具有抗氧化的效果、而豆漿提供很好的蛋白質，再加上五穀雜糧，例如紅豆和薏仁，本身的膳食纖維，及一些微量營養素，對皮膚有益。

她補充，只要吃充足的優質蛋白質，身體還是會將蛋白質，重新合成為膠原蛋白，有助你維持肌膚的彈性。

▼ 以下為大家推介富含蛋白質的食物（按圖 👇👇👇）

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點知臉部開始老化？

前台大美容醫學醫師蘇宗柏指，面部開始老化時，皮膚會變乾、變薄、彈性會減弱，膠原蛋白也會流失。

▼ 臉部的老化可透過觀察面形的變化得知（按圖 👇👇👇）

年輕的臉呈倒三角形，上寬下窄，不過隨著年紀增長，V臉漸漸變成方形臉，就代表臉上的結締組織開始鬆垮，膠原蛋白也開始流失。最後會慢慢變成正三角形臉，整個結締組織鬆垮，臉頰的肌肉和結締組織掉下來。

而臉部老化最明顯的皺紋和特徵，就包括眼角細紋、法令紋、眼袋和雙下巴。事實上，皺摺的紋路也是老化，其實抬頭紋、魚尾紋、法令紋、淚溝的紋路，都是老化的象徵。不過蘇醫師指，大家最沒注意的地方就是脖子。他指臨床上，現在很多求診的病患，都很注意面部，不過就忽略頸紋，事實上脖子也是另一個顯老的部位。

皮膚老化和骨頭密度有關？

節目中指，美國耶魯大學曾針對停經後的婦女，做一個長期大型的研究。結果發現，40歲-50歲的女性，尤其是停經後的婦女，骨質會一直流失，皮膚會極速地老化，老化的速度一年是3%，膠原蛋白會流失。如果荷爾蒙雌激素（Estrogen）減少的話，骨質密度也會流失。

不過有外國研究發現，一些骨質密度保存得好的女性，膠原蛋白的流失，也會比較慢。其實骨質密度，也是要靠新陳代謝去維持。新陳代謝好的人，膠原蛋白也較不容易流失。換句話，顧好骨頭，也就是顧好膠原蛋白。

吃感光食物愈吃愈黑？

▼ 感光食物對光線特別敏感，非常擅於吸收陽光中紫外線，不過量食用，或出門前別吃即可（按圖 👇👇👇）

營養師宋明樺指，如要吃這些食物吃到變黑，要天時地利人和，符合以下3個條件：

1）本身要光過敏的體質 2）要吃非常大量，如只吃貢丸湯裡面一點芹菜，並沒有問題 3）要大量的曬紫外線

有些人不吃深色食物和顏料，例如咖啡、可樂、醬油等，怕變黑，這個說法沒有太多根據。基本上如你曬太陽，吸收過多的紫外線，而沒有防曬，也會變黑；因此吃到肚子裡，吃到黑的情況不太可能發生。

不過她補充，曾有患者因為出門前榨檸檬汁，而沒有正確用肥皂洗手，走出戶外曬太陽，結果雙手曬黑，肌膚顏色變得不均勻。因此，我們更應該注意接觸感光食物後的清潔。

▼ 想臉部保持緊緻，不妨學做「貴妃提顏術」，有助氣血運行，保持肌膚彈性（按圖 👇👇👇）

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