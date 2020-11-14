【每日3分鐘】小腿是人體第二心臟？做抬腿操改善血液循環腿不腫

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人體全身的血液循環，是靠著心臟不斷的收縮、舒張，將帶有氧氣及養分的血液輸送到四肢，但下肢是身體距離心臟最遠的地方，血液要抵抗地心引力往上流回心臟是很困難的事情，如果血液循環不好血液就會堆積在下肢，因此造成浮腫的現象。而小腿是改善血液循環的關鍵！你知道小腿是人體的「第二心臟」嗎？因為小腿扮演了身體的另一個重要角色──幫浦（泵），藉由小腿的肌肉收縮將下半身血液送回心臟。以下就來告訴你改善血液循環的「抬腿操」！

▼促進血液循環跟著這樣做（點擊下圖看清！👇👇👇）

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招式1：腳跟抬離地面，彎曲、伸展腳踝

坐在地上，左腳往前打直，右腳膝蓋彎曲。吐氣，左腳腳跟抬離地面；吸氣，把左腳腳尖往自己的方向壓，注意，這時左腳的膝蓋後側或小腿都不可離開地面。如此彎曲、伸展10次後，換另一隻腳重複相同動作。

招式2：腳打直上舉，同時彎曲、伸展腳踝

讓彎曲的右膝蓋和伸直的左膝蓋平行，然後左腳打直上舉。吐氣，壓腳尖；吸氣，收回來。記得兩邊膝蓋的高度要相同，如此彎曲、伸展10次後，換邊重複相同的動作。

加上腳趾運動更有效

赤腳坐著，腳趾用力蜷縮起來，然後再儘可能的張開，如此反覆施行1分鐘。藉由腳趾的張開和縮緊，末梢血流會更順暢。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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