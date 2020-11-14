眼乾可能缺奧米加3？更年期常化眼妝8種成因宜多吃合桃黃豆

乾眼症，眼乾是秋冬季常見的不適，除了因為天氣變得乾燥，還因為年紀增長、過量使用假眼睫毛或身體缺乏足夠的奧米加3（Omega-3）等也會導致乾眼症。那麼是否多吃富含奧米加3的食物便可改善？還有什麼其他方法可以紓緩乾眼症？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

一聽見「乾眼症」，你會聯想到什麼症狀呢？可能是眼乾乾、沒有淚水？那就錯了！原來「不斷流眼水」才是乾眼症最常見的症狀！因為當出現眼乾、淚水不足，身體一般會產生較多的眼淚來幫助紓緩，這情況叫「反射性眼淚分泌」，眼乾反而會導致淚流不停。要注意，「反射性眼淚分泌」只是身體一種臨時補救措施，並不能治療乾眼症。

眼乾會乾到沒有眼淚？並不，乾眼症可能會令患者淚流不停。（VCG）

如果你只有眼乾的症狀，也未必是患有乾眼症，可能伴隨以下更多的症狀。

▼乾眼症的症狀包括：（按圖👇👇👇）

乾眼症分2大類型

乾眼症可分為「缺水性」（缺水型）和「蒸發性」（缺油型）兩大類型。

▼2大類型乾眼症：（按圖👇👇👇）

缺水性乾眼症：淚水分泌太少

常見於更年期過後的女性、長時間戴隱形眼鏡的族群、或曾進行眼部手術、糖尿病、免疫風濕疾病等都可能有影響，淚腺未能產生足夠的眼淚，引致乾眼。加上長期配戴顏色隱形眼鏡、近視激光手術、過度使用假眼睫毛或濃厚眼妝、酒糟性肌膚等皮膚病變，使青少年和長者的乾眼問題持續加重。

蒸發性乾眼症：淚水裡少了油脂就會加快蒸發

大多由瞼板腺功能障礙（MGD）引起，是一種常見的慢性炎症，約佔所有乾眼症的70%。瞼板腺是負責分泌淚水中的油脂質，作用是減慢淚水蒸發，瞼板腺功能障礙會令瞼板腺堵塞，淚水少了油脂就會加快蒸發。

體內的Omega-3脂肪酸水平過低也會導致乾眼症。（資料圖片）

缺乏Omega-3、患玫瑰痤瘡也會眼乾？

常見瞼板腺功能障礙的成因：

1. 人體中Omega-3脂肪酸水平過低，有可能導致油脂延緩淚水蒸發的功能受損

2. 皮膚狀況：例如玫瑰痤瘡引致的酒糟鼻，也有機會引起瞼板腺功能障礙而導致乾眼症

▼同場加映：玫瑰痤瘡4個類別（按圖👇👇👇）

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3. 瞼緣炎：由皮膚上共生細菌的生物膜覆蓋在眼瞼邊緣皮膚上引起。這些細菌的外毒素，可以堵塞瞼板腺，令眼淚的質量或數量下降

如要分辨自己「缺水性」或「蒸發性」乾眼症？可透過臨床症狀及一些檢查診斷，包括淚液分泌試驗、角膜結膜染色試驗、淚液層瓦解時間、以及其他淚腺之檢查、結膜功能之檢查等等。此外，一些免疫疾病相關之檢查也可以幫助找出病因。

暖敷並按壓眼睛有助紓緩乾眼症帶來的不適！（資料圖片）

紓緩及治療方法

瞼板腺功能障礙引起的乾眼症，沒有快速的解決方案，需要持續的治療，而且視個別病人的病情、生活需要等，有很多紓緩及治療方法可以選擇。

方法1：進食含Omega-3食物或補充劑

服用奧米加3補充劑已證明有抗瞼板腺功能障礙發炎的效果。但市民要注意，不同品牌的奧米加3充劑，每粒的奧米加3含量可能有差異，所以應先看清楚營養標籤，每粒究竟含有多少奧米加3，計算自己每天的總奧米加3攝取量。

一般每天建議攝取量

- 成年女性：可攝取1,100毫克 - 成年男性：可攝取1,600毫克 - 根據歐洲食品安全局（European Food Safety Authority），每天攝取5,000毫克的Omega-3仍屬安全，但大部分人並無此需要。

▼同場加映：富含Omega-3脂肪酸的食物（按圖👇👇👇）

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方法2：暖敷並按壓眼睛

每天在眼睛上暖按壓15分鐘至少一次，睡覺之前按壓更佳。但單單用熱毛巾敷眼未必足夠，具體做法可諮詢醫生。

方法3：增加環境濕度

環境濕度的增加、工作環境的改善，可減輕乾眼的症狀。

方法4：注意眼瞼衛生

深層清潔眼睛、去除眼瞼和睫毛根部的細菌、生物膜、蠕形蟎、頭皮屑、死細胞等。

▼藥物或治療方法：（按圖👇👇👇）

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

▼同場加映：護眼穴位（按圖👇👇👇）

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