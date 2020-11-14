失眠｜安眠藥配紅酒更好眠？照做致嗜睡症上身　服藥時避4種食物

現代人生活壓力大，許多人都飽受失眠困擾，台灣一名長年旅居外國的劉小姐，原本就有失眠問題，今年因新冠肺炎返台後，又成天擔心防疫措施做得不夠，即使服用安眠藥依然徹夜難眠，原本以為睡前喝點紅酒配藥，可以快速入眠，沒想到卻產生嗜睡症狀。

台灣藥害救濟基金會表示，許多人經常有「安眠藥沒效可以再吃一顆」或「用藥期間在睡前喝點小酒可助眠」等既定觀念，但這些行為不但無助於睡眠，還有害健康，建議有失眠困擾的民眾，應從生活習慣解決問題，並藉由調整作息、適度運動等改善睡眠品質。

▼服用安眠藥期間應避開4大飲食地雷（按圖了解👇👇👇）

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台灣藥害救濟基金會提到，如果要換得一夜好眠，在服藥期間應避開4大飲食地雷。安眠藥配酒或者與酒精飲料一同服用是大忌，因為酒精會加乘中樞神經抑制作用，若與苯二氮平類藥品（BZD）、非苯二氮平類（no-BZD）、褪黑激素受體促效劑等安眠藥同時服用，可能會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

第二項飲食地雷則是含咖啡因的飲料與食品，由於咖啡因會刺激中樞神經系統，可能會導致藉睡覺時間仍精神飽滿，進而自行增加安眠藥劑量，增加不良反應發生風險。此外，服藥期間飲用西柚汁（又稱葡萄柚汁），也會抑制體內CYP3A4酵素的代謝作用，使得藥物的血中濃度升高，增加藥品不良反應的發生風險。

台灣藥害救濟基金會再次提醒，有睡眠困擾建議先透過改善生活習慣開始，若仍無法解決，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品。（《The K2》劇照）

最後，喜愛吃油膩食物、嗜吃大餐或宵夜的民眾也要注意。因為高脂肪的飲食會延長腸胃消化時間，不僅影響睡眠，還可能影響藥效，例如餐後立即服用BZD類藥品，吃進去的脂肪反而會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；non-BZD類藥品則會減低藥品作用，無法及時緩解失眠問題。

台灣藥害救濟基金會再次提醒，有睡眠困擾建議先透過改善生活習慣開始，若仍無法解決，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品，除了吃藥外，減少睡前滑手機或使用3C產品，盡量保持身心平靜、放鬆，也都能促進睡眠品質，一覺好眠到天明。

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