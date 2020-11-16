如花李健仁焗桑拿暈倒中風　7種先兆這樣頭痛即就醫把握黃金3小時

中風來得十分突然，現年59歲的「如花」李健仁去年於焗桑拿期間頭痛、暈倒，其後證實中風，右邊身癱瘓、不能言語。其實暈倒、頭暈及突然頭痛也是中風的症狀之一，要把握黃金時間求醫，必先辨別中風症狀，日常亦應多留意身體不適狀況！

「如花」李健仁去年於焗桑拿期間頭痛、暈倒，後來證實中風，引致右邊身癱瘓。近日他在微博交代事件，指自己正努力接受治療，並多謝曾出錢出力幫助他的好友。

▼李健仁中風的事發經過：（按圖👇👇👇）

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頭痛頭暈中風先兆？

如花李健仁中風先兆是頭痛，其後暈倒，雖然頭痛和頭暈很常見，未必會聯想到中風，但如果像以下這樣情況暈或痛便要多加小心！

突然劇烈頭痛：並出現言語不清、行動不便可能是出血性中風徵狀

眩暈：感到天旋地轉，周遭事物彷如「圍著自己轉」的頭暈狀況

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其實除了頭痛或頭暈，中風的徵狀視乎發生病變的位置及其損害程度而定，個別患者會有不同的病徵。

▼中風常見症狀：（按圖👇👇👇）

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李健仁事隔一年後，在微博透露，中風後他也努力進行治療，包括中醫、言語治療及物理治療。而註冊中醫師鄭驍曾於訪問中，提供一些預防中風貼士和養生食療，有助預防中風。

▼中醫師鄭驍提供的預防中風養生食療：（按圖👇👇👇）

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中風黃金治療3小時

中風治療要把握時間，從出現症狀至注射血栓溶解劑治療的時間，一定要在3小時之內。血栓溶解劑將會增加中風患者33%復原的機會。然而血栓溶解劑並非全然沒有副作用。每100位患者約有6個人使用後會發生腦部出血，但研究顯示不會增加患者死亡率。

要把握黃金3小時內治療，必先能快速認清是中風才可即時處理，可利用「FAST」口訣快速辨別中風特徵。

▼辨別中風特徵的「FAST」口訣：（按圖👇👇👇）

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中風風險自我檢測

其實目前暫未有任何儀器可以檢測一個人是否快要中風，但可藉由血糖、血壓、膽固醇等8大中風危險因素評估中風的可能性。若以下3個項目屬於高風險區，便建議盡快求醫。

▼自我評測中風風險：（按圖👇👇👇）

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戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等，多吃蘋果和飲咖啡也助預防中風？（資料圖片）

注意飲食有助預防中風！

想減低中風的機會，除了適當運動、戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等，多吃蘋果和飲咖啡也有幫助？還有什麼其他飲食的注意事項？

▼6個降低中風風險的貼士（按圖👇👇👇）

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▼4種食物改善腦血管健康：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：10條有關中風的問題（按圖👇👇👇）