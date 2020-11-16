醫師Easy【齊齊健康賺積分】　成功邀請越多好友、賺得越多

醫師Easy【齊齊健康賺積分】活動，於11月16日起至12月18日，成功邀請好友便可得到積分獎賞！首先下載醫師Easy手機應用程式，登記成為用戶；再分享專屬連結，成功邀請好友註冊，最多可獲得4440分01積分，將於12月31日前到帳！最重要是，醫師Easy手機應用程式可以幫大家隨時隨地搜尋到附近醫生之外，亦提供最新的醫健資訊，按著身體部位、疾病和健康主題分門別類。當中更有各種養生的小貼士和健康著數優惠等你拎！

即睇賺積分玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

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２. 選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

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３. 分享醫師Easy連結，成功邀請好友下載醫師Easy手機應用程式和註冊用戶，就可齊齊賺分！推薦人可獲888分01積分，而被推薦人則會獲得288分01積分。每個推薦人最多可成功推薦5名親朋好友。但如果推薦人已經成功邀請5位親朋好友註冊成為會員，第6名的親朋好友便可能搶不到288分，所以大家一定要盡快搶分。積分獎賞將於12月31日前到帳！

積分獎賞點用好？

1000分積分到帳後，用戶更可定期到01會員「賺分專區」玩各種小遊戲。只要累積足夠積分後，就可以前往「獎賞專區」兌換豐富現金券、或者以優惠價換購各式各樣的網購優惠、外賣美食、甜品小食、電器、甚至抗疫用品等。

精選禮遇：

１. 外賣美食減 $10

3000積分：使用e肚仔外賣應用程式，可於過千間餐廳兌換3000積分購買各類美食茶飲。 應用程式內，3000積分相等$30現金，再加優惠碼，$9就有1杯珍珠奶茶，$20食餐飯不是夢！

２. 淘寶網購集運到港減 $20

1600積分：換領4PX遞四方港幣$20集運現金券，淘寶超值！

３. 抗疫必備用品：

1800 積分：加 $5 即可換購 ７片醫療級口罩。

４. 了解體態：

9積分：加 $199 即可換購身體水分測脂磅。

５. 辦公室人士必選便攜電器：

3999積分：加 $99 即可換購單層電熱蒸煮飯盒。

６. 美味甜品：

1380積分：加 $8 即可換購馬卡龍一件。

（按此瀏覽更多心水獎賞）

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第一時間收到健康相關的最新著數、限定優惠；為用戶省「心」省「金」。

神秘生日驚喜：

當填寫好以上資料後，醫師Easy會在用戶生日的期間，貼心地挑選合適的健康小禮物，郵寄到住址。

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