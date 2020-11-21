養生｜秋冬乾咳養血潤肺宜蒸梨飲白木耳湯？5穴位防脫皮增免疫力

秋冬之際，不少節氣病症逐漸浮現，由於天氣明顯轉涼，門診增加了許多咳嗽及皮膚症狀的病人。台灣亞東醫院傳統醫學科醫師林巧梅分享，除了門診的中醫調理，其實在家也可以利用食療、穴道按摩及生活調整，改善入秋轉冬出現的身體不適。

▼適合秋冬天氣的穴道按摩（按圖了解👇👇👇）

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乾咳是秋冬常出現的症狀，台灣林巧梅醫師指出，秋令屬燥，秋主肺，所以坊間常說的「蒸梨子」食療，就非常適合治療這類乾咳，但注意如果是痰多的咳嗽就不適合；除了蒸梨子，也可以煮一些白木耳百合南杏湯來潤肺，緩解乾咳症狀。

當出現晚上睡覺及睡前容易咳嗽，這類病人主要是身體免疫調節較弱，溫差變化容易引起上呼吸道過敏反應，建議這類人要特別注意脖子的保暖，可以圍著絲巾睡覺，早上如果早起運動，也盡量圍著絲巾或脖圍，而老一輩常說要吃的西洋參（花旗參）川貝粉，可以補肺氣並化痰止咳，十分適合呼吸道容易過敏的病人；但要注意如果是已經感冒、發燒、感染或是懷孕及服用其它西藥的人，食療之前仍需請醫師評估。另外，穴道按摩上我們可以選擇合谷穴、尺澤穴來固肺提升免疫力。

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針對秋冬乾燥脫皮的現象，林巧梅醫師指出，肺主皮毛，所以秋燥也會影響到皮膚，需注意洗澡溫度不要過熱，並選用較滋潤的沐浴乳，有些肥皂較不適合；另外，飲食上需避免太重口味及煙酒、烤、炸、辣等食物，作息需要盡量在晚上11點前就寢，因為太晚睡會耗傷我們體內陰分，讓症狀加重；此外也可以煮白木耳百合紅棗湯來養血潤肺，穴道上建議可以按摩曲池穴、三陰交穴來緩解皮膚症狀。

林巧梅醫師提醒，因為即將進入冬季，天氣轉涼會讓人的血液循環更差一點，末梢循環較差的民眾，如時常手腳冰冷、小腿容易水腫等，建議可自己在家泡腳，買一些生薑，不削皮切幾片放入水中，水滾後先煮15分鐘，再加入泡腳桶的溫水裡，泡約20至30分鐘，可以有改善循環跟消水腫的功效，另搭配按摩陰陵泉穴效果更佳；如果四肢冰冷情況較為嚴重的人，則建議可以加一些老薑及艾葉。

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