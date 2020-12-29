【心臟病】心房顫動中風機會增5倍　心跳快標冷汗5症狀糖尿病高危

「醫生，有時候我會突然覺得心悸，頭昏眼花，整個人很虛弱。」老先生撫著胸口抱怨道。聽到這樣的症狀，醫生一定會將「心房顫動」列入鑑別診斷，因為，心房顫動是最常見的心律不整。65歲以上，約4%的人有心房顫動；80歲以上，約10%的人有心房顫動。

正常的心臟跳動會由右心房裡的「竇房結（sinoatrial node）」啟動，竇房結放電後，電流快速傳遞，使左心房、右心房收縮，接著電流經過「房室結」，再讓左心室、右心室收縮。心房收縮能推動血流進入心室，心室收縮則推動血流進入主動脈及肺動脈。

▼容易罹患心房顫動的人群和心房顫動的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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心房顫動增五倍中風機會

心房顫動發作時，心臟的節律不再由竇房結掌控，而是在心房壁上與肺靜脈附近出現不穩定放電，紊亂的放電讓心房像顫抖一般，持續抽動，無法規律收縮。

「心房顫動使心房失去功能，無法有效地把血液推進心室。當血液滯留在心房裡，便可能形成血塊。」台灣林口長庚醫院心臟內科副教授葉勇信醫師表示：「若血塊剝落，流入心室，便會隨著血流送進主動脈，造成大麻煩。」流入腦部血管的血塊，可能造成阻塞，這就是「缺血性腦中風」。罹患腦中風的患者中，約有2~3成與心房顫動有關，常導致失能、死亡。

簡單來說，心房顫動時心臟不協調又快速地收縮，變得很沒效率。由於血流不順，將會於心臟內形成血塊，當血塊進入血液循環，就可能塞住各個器官的動脈，塞住腦部血管，就是腦中風；塞住腸道血管，就是腸中風；塞住腎臟血管，就是腎臟中風；塞住腿部血管，就是肢體中風。

此外，長期心房顫動讓心臟變得很沒效率，容易引發心臟衰竭。若不治療心房顫動，患者因為心臟因素死亡的機會是一般人的兩倍，中風的機會更是高達五倍。

可惜的是，很多人都輕忽心房顫動，直到中風時才發現問題出在心房顫動。

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心房顫動高危人士

台灣葉勇信醫師說明道，年紀愈大發生心房顫動的機率就愈高，尤其是患有高血壓，長期沒有控制時，更容易出現心房顫動。

其他各種心臟疾患，像是心臟瓣膜問題、心肌肥大、曾有心肌梗塞，或有甲狀腺機能亢進、肥胖、糖尿病的患者，也都會增加心房顫動的機率。

心房顫動發作時，患者最常注意到的症狀是心臟加速亂跳、急速又不規律、激烈撞擊著胸口，且伴隨著無力、頭暈、喘不過氣、冒冷汗。然而，也有近兩成的患者在心房顫動發作時沒有明顯不適。

「不要以為沒有症狀、就沒有關係，因為無論心房顫動發作時是否有症狀，都同樣有中風的危險！」台灣葉勇信醫師提醒道：「只要發現心房顫動，就需要積極治療。」

心房顫動的藥物治療

確定診斷後，醫生會先給予藥物治療，希望可以「控制心跳節律」或「控制心跳速度」。

「服用抗心律不整的藥物，約三成患者能控制得不錯，」葉勇信醫師指出：「但有七成患者還是會出現心房顫動，而且藥物的副作用比較明顯。」

由於目前單純用藥物控制節律的效果有限，部分患者接受藥物治療之後效果不彰，症狀依舊明顯，這時就要考慮導管手術。

心房顫動該如何治療？（照護線上授權使用）

心房顫動的微創導管手術

葉勇信醫師解釋道，導管手術是利用心導管的方式針對心房組織做治療。因為，心房顫動的原因是心房肌肉胡亂放電，若能處理掉胡亂放電的部位，就可恢復由竇房結發號施令，心臟跳動就能回到正常狀態。

為了達成這樣的目標，醫生會從股靜脈插入導管，一路延伸到心房裡，偵測出胡亂放電的部位後，便會利用不同的方式，像是射頻、雷射、或冷凍等方式，來破壞胡亂放電的組織，使其無法再傳送異常電位訊號。

「當患者常常因為心房顫動，而胸悶、心悸、喘不過氣，或相對來說還算年輕，小於六十歲，就可以考慮微創手術治療，早期治療的成功率可達八成。」葉勇信醫師建議道：「另外，當患者有心臟衰竭的問題時，也要趕緊利用微創手術治療心房顫動，有助改善患者的存活率。」

心房顫動導管微創手術（照護線上授權使用）

目前心房顫動的微創手術有兩種常用的方式，一種是「傳統電氣燒灼術」，利用射頻消融加熱的方式來處理異常放電的心肌。因為是點狀燒灼，疼痛感較明顯，會比較花時間，也很考驗醫生技術。

另一種「冷凍球囊消融療法」是近年來發展出的治療方式。醫生會於患者鼠蹊處創造一個小切口，從股靜脈穿進一條細長、有彈性的管子，延伸進到右心房，並於心房中膈做穿刺，讓冷凍球囊導管進入左心房與肺靜脈的相接處。

確定好位置後，會將液態氣體注入球囊裡，球囊鼓起後暫時塞住肺靜脈開口。球囊的溫度很低，所以能夠藉由冰凍製造一道連續性的環形疤痕，以隔絕肺靜脈內不正常電生理訊號傳導到心房，避免心房顫動的發生。

「微創手術的目標就是肺靜脈開口那一圈異常放電的組織，傳統電氣燒灼術要一點一點的處理。」葉勇信醫師解釋道：「冷凍球囊則是一次冷凍一整圈，幾分鐘便可處理完畢。」

整體而言，傳統電燒需要費時三至四小時，冷凍消融則通常於一至二小時內完成，患者在手術中的不適感較低。

傳統電燒與冷凍消融的成功率相當，做完後有八成的患者能顯著改善症狀，有六成的患者不再復發心房顫動。

及早治療可改善症狀，降低中風危險（照護線上授權使用）

及早治療可改善症狀，漸少中風危險

在過去，當患者年齡較大，身體狀況不佳時，醫生顧慮到傳統射頻燒灼手術的風險較高，可能會傾向以藥物治療，但藥物的效果有極限，患者經常無法滿意自己的生活品質

「之前有位老先生，平常需要洗腎，心房顫動一發作就很喘。」葉勇信醫師回憶道：「若要用射頻燒灼方式處理，風險比較大，所以便採取冷凍消融的方式幫他處理心房顫動，追蹤半年多來都沒有發作，患者的生活品質提高許多，也減少了住院的機會。」

葉勇信醫師叮嚀道，發現心房顫動時一定要儘快治療，能改善症狀、減少中風的危險，而治療成功的機會比較高。倘若無法控制心房顫動，患者務必依照醫生指示服用抗凝劑，才能預防血栓形成！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：心房顫動易中風，儘快治療莫輕忽，醫師圖文解說】