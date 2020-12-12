【蛀牙】腸胃差口水少易蛀牙7大成因　多嚼無糖香口膠防蛀牙？

擁有一口白皙健康的白牙，是每個人的夢想，但是現實往往事與願違，許多人明明每天睡前和起床，都有刷牙的習慣，但是卻還是時常發生蛀牙的情況，難道有天生容易蛀牙的體質嗎？本文將帶你了解哪些狀況更容易引發蛀牙，以及我們應該怎麼樣避免它。 撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼哪些狀況更容易引發蛀牙？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1. 注意牙齒的位置

大家在刷牙時應該都能感受到，愈後面的牙齒愈難刷，尤其是那種長歪或是只露出一點點的智齒，常常會因為牙刷夠不著，默默地被細菌侵蝕， 除非有定時的去牙科做檢查，否則往往得等到牙齒蛀得很深，感覺到疼痛才會發現，這時往往可能需要進行根管治療，才能將蛀牙根治，也因為如此，門牙一般來說，比較少發生蛀牙的情形。

2. 嗜甜食易蛀牙

已經有許多研究指出，甜食是造成齲齒的主因，如果你很喜歡喝碳酸飲料，吃甜食，或台式飲品不忌口，那麼即使你早晚都有刷牙，獲得蛀牙的機率，仍會比少吃甜食的人高，其原因之一便是因為糖類是乳酸鏈球菌（Lactococcus garvieae）和轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）的養分來源，因此當細菌吸收糖類之後，便會產生酸性物質，腐蝕牙齒的琺瑯質，導致齲齒。

另外，由於大多數人仍習慣一天只刷兩次牙，但其實這只是最低限度的牙齒保健要求，假如你早上七點刷牙，晚上睡前大約十點左右再次刷牙，細菌便有將近15個小時，可以在你的口腔內繁殖和搞破壞，若再加上含糖飲料和食物的幫助，也難怪齲齒會頻繁地出現。

3. 奶瓶性蛀牙

除了青少年和成人外，幼兒有時候也逃不過蛀牙騷擾。奶瓶性蛀牙是經常在幼兒身上發生的齲齒情況，其原因主要來自睡前餵奶，但沒有確實的清潔牙齒就讓小孩睡覺，使細菌可以在口腔裡待上整夜，侵蝕小孩的牙齒。

為了避免這種情況發生，在幼兒長牙之前，每次孩子進食完，可以使用乾淨的紗布墊或紗布巾，擦拭孩子的牙齦；長牙後則需要用指套刷，清潔孩子的牙齒。另外，定期去牙科就診，進行口腔檢查，也能減少奶瓶性蛀牙的發生機率。

相關文章：【牙痛】蛀牙不痛或神經已壞死 進食後立即刷牙預防不了蛀牙？

+ 3 + 3 + 3

4. 口水較少易蛀牙

當口腔內的PH值低於5.5時，細菌便會開始累積並附著於牙齒上，逐漸生成牙菌斑，並引發去礦物質作用（Demineralization），使琺瑯質的鈣流失，引發蛀牙。人體所分泌的唾液的PH值，大約位於6.2~7.6之間，且唾液中含有礦物質，有助於牙齒的再礦物質化（Remineralization），因此，如果你的口水量天生較少，那便真的是所謂的「蛀牙體質」。除此之外，部分藥物也會造成唾液量減少，一樣有可能提升齲齒發生率。

若想改善口水量較少的情況，可以考慮吃無糖香口膠，讓嘴巴多咀嚼分泌唾液，或者多喝水，增加身體的含水量，提高唾液的製造量。

5. 胃酸腐蝕牙齒

腸胃功能不佳，且時常發生胃胃酸倒流（GERD）的人，除了食道容易灼傷外，胃酸也會腐蝕牙齒，破壞琺瑯質；因此，有些人可能為了減肥，吃下食物後因為罪惡感，而進行催吐的行為，其實也在不知不覺中，危害到牙齒的健康，就像厭食症（Anorexia）和暴食症（Bulimia）的患者，可能也有比一般人更常嘔吐的機會，無論是吃得太多，感到反胃而吐，或者是怕體重上升而催吐，都會讓口腔處於酸性環境的時間大增。另外，飲食失調也是影響唾液分泌的因素之一。

6. 老年人牙齒也要顧

老年人的唾液分泌量減少，也可能為了控制疾病，固定服用會造成唾液量減少的藥物，使得老年人產生齲齒的機會不減反增。另外，有些老年人認為年紀大了掉牙齒或蛀牙也沒什麼大不了，選擇不去治療，導致造成其他負面影響，像是食物嚼不爛，吞下去容易噎到。此外，選擇只用沒蛀牙的牙齒進行咀嚼，會造成臉型歪斜，或是發生食物消化不良，引發腸胃不適等。建議一旦牙齒出現問題，及早治療，才是延年益壽的好方法。

7. 補過的牙齒更容易蛀

補牙所用的材料，即使再怎麼樣的貼合牙齒，仍然會產生微小的縫隙，如果患者再補牙之後，仍然沒有建立正確的牙齒保健觀念，那齲齒的情形只會一再發生，且更加頻繁。

▼同場加映：牙周病症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關文章：【牙周病】口臭流血牙罅大9個症狀要小心 清牙石預防惡化甩牙！

相關文章：【漱口水】增口腔癌風險？刷牙後即用就錯！正確用漱口水5大須知

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

蛀牙抽神經？利用根管治療將牙髓除盡

甲殼素助減肥防蛀牙？研究結果這樣說

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：特別容易蛀牙？口水少和愛甜食是齲齒主因】