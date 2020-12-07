大腸癌｜6個月瘦5公斤糞便如鉛筆？大腸癌5徵狀先戒咖啡汽水

大腸癌（又稱大腸直腸癌，Colorectal Cancer）早期症狀可能沒有明顯，加上大腸癌早期症狀容易跟其他疾病的症狀混淆，使大腸癌在早期更不容易發現。以下是需要注意的症狀及前兆，尤其若發現多於一種症狀，且持續超過數周，請儘快找專業醫生檢查。
撰文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師
▼大腸癌5大前兆（點擊下圖看清！👇👇👇）
1. 血便
不只是痔瘡會有血便，大腸癌可能也會排出深紅或黑色糞便，這就是直腸出血的徵兆，民眾千萬別輕忽，請儘速就醫診治。
2. 排便習慣改變
因著每個人的飲食習慣和身體狀況的不同，排便次數也會有所不同，但要注意大腸瘜肉癌化後的影響，因為大腸無法再有效吸收水分、排除廢物，所以以下排便問題亦會出現：
- 超過三天沒排便
- 血便
- 腹部疼痛
- 無法放屁
- 突然無法控制要排便
- 大便有黏液和膿
- 大便呈水狀或類似腹瀉超過一天
- 糞便呈鉛筆狀超過一周
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3. 腹部疼痛及痙攣
因為大腸位在腹部，所以只要出現腸阻塞（Bowel obstruction）就會有排氣困難的問題，包括像脹氣及腹部痙攣。或許對有痔瘡或腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome）的人來說，腹部疼痛很常發生，但若是最近才開始，且每次都持續很久，就可能是大腸癌的警訊了。
4. 疲勞
如果你發覺即使有好的睡眠，身體還是很疲勞，這就是醫學上所稱的慢性疲勞，在大腸癌患者身上的慢性疲勞，很可能是癌細胞將身體能量消耗的結果。此外，血便所造成的失血也會導致疲勞，加上體重減輕和排便習慣改變，無力感亦會隨之產生。
5. 體重無故減輕
癌症往往會造成突然體重減輕，大腸癌也不例外，舉例來說，六個月之內無故掉了約五公斤，就必須特別留意，其中有以下四個因素：
- 癌細胞消耗了身體能量。
- 免疫系統在對抗癌細胞時消耗了能量。
- 癌細胞改變了食物轉換能量的過程。
- 腸阻塞改變排便習慣，間接造成體重減輕。
大腸癌種類
大腸構造（Hello醫師授權使用）
結腸和直腸屬大腸的一部分，結腸為大腸的前面部位，長度約150公分；直腸則是大腸末端約15公分。
按照癌細胞生長的部位，大腸癌可歸類於以下三種：
- 結腸癌（Colon cancer）：癌細胞長在結腸的細胞組織。
- 直腸癌（Rectal cancer）：癌細胞長在直腸的細胞組織。
- 大腸直腸癌（Colorectal cancer）：癌細胞長在結腸和直腸的細胞組織，且會影響小腸和消化系統運作。
此外，大腸癌也有不同的癌細胞種類，不同的癌細胞所產生的病況略有不同，分別為：
- 腺癌（Adenocarcinoma）：指癌細胞長在大腸直腸內壁，這類細胞始於腺細胞或分泌型的細胞，從細小的腺性瘜肉慢慢長成惡性腫瘤，而絕大多數的大腸直腸癌皆是
腺癌。
- 大腸直腸淋巴癌（Colorectal lymphoma）：一般淋巴癌始於淋巴結，但也有可能始於結腸或直腸。
- 類癌瘤（Carcinoid tumor）：屬神經內分泌腫瘤的一種，始於分泌荷爾蒙的腸道細胞，由於其成長速度慢，所以在初期往往不會出現症狀。
- 胃腸道間質瘤（Gastrointestinal Stromal Tumor）：指長在腸道的軟組織肉瘤，雖然比較少會出現在結腸中，但仍可能發生。
另外，基因突變和家族遺傳也可能會造成大腸直腸癌，包括：
- 家族性大腸直腸癌（Familial Colorectal Cancer）
- 少年性瘜肉（Juvenile Polyp）
- 透克氏症（Turcot Syndrome）
- 黑斑瘜肉症候群（Peutz-Jeghers Syndrome）
大腸癌的緩解與飲食調整
要改善並預備進入大腸直腸癌的治療程序，一般會從下列兩方面做調整：
改善貧血：多數大腸直腸癌患者都會有貧血及低鐵質的狀況，按照專業醫生的診斷，患者可能要服用能增加鐵質和血量的藥物或注射劑。
調整飲食和營養：大腸直腸癌患者因為體重突然減輕，所以會有營養不良的風險，患者通常需要遵照專業營養師的飲食守則進食，並務必避開高風險食物。
1. 高糖分食物
2. 高飽和脂肪
3. 油炸食物
4. 碳酸飲料
5. 咖啡因
6. 酒精
7. 醃製及加工肉類
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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：大腸癌症狀與種類：早期不明顯、注意大腸癌5前兆】