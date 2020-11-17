【失眠】長期失眠易肥變蠢！助你想睡就睡2穴位按對要有呢種感覺

白天上班累到爆，晚上回家明明身體疲憊不堪，12點躺上床精神卻好到睡不著，趁著此時追劇、打手遊好好放鬆一下，小心你已經罹患「晚睡強迫症」。台灣中醫師胡乃文指出，長期睡眠不足恐害記憶力變差、變胖，百害而無一利，他也傳授大家2大穴位，讓你「想睡就睡」，不用再擔心失眠了。

睡眠不足對健康影響非常大！胡乃文在YouTube頻道《胡乃文開講 - 名醫談養生》指出，身體長期睡不好，不僅皮膚黯淡無光、還會變粗、變乾，狂冒痘痘，還會引發便秘。太晚睡肚子餓得咕嚕咕嚕叫，不知不覺攝取多餘熱量，體重也跟著飆升；長時間沒睡飽，小心記憶力減退、變笨，大腦逐漸退化。

▼2個穴位讓身體達到「想睡就睡」境界（點擊下圖看清！👇👇👇）

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胡乃文在頻道中向大家推薦按壓2個穴位，讓身體達到「想睡就睡」的境界，分別為「神門穴」及「三陰交穴」，前者位於手腕的橫紋，在無名指及小指間的這條線上，跟手腕橫紋的交會，按壓時會感覺到痠麻感，時常按壓可使精神達到最好狀態，有助好眠。

第二個則是三陰交穴，胡乃文解釋，其位於腳內踝往上三吋（約4個指頭的長度），按壓它最主要作用在於讓腦下垂體及下視丘的內分泌達到最好的平衡，因此同時按壓神門穴加上三陰交穴，可使人們睡眠品質變好，精神上不易受外界影響，情緒也較快樂，能更正面、樂觀思考人生。

▼更多助眠安位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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