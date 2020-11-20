【痰】白痰濕重、青綠發炎、痰卡喉肺失潤　10種痰辨體質宜食乜？

痰多、咳嗽十分痛苦，總覺得喉嚨「頂住頂住」。其實有痰不一定是感冒，可能是身體太寒又或太熱底！中醫認為不同痰的顏色和質地反映身體狀況，不同的痰有不同的去痰方法，不同的化痰食療。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

「咳咳咳......」肺炎陰霾下，咳嗽是一件尷尬事。儘管尷尬，咳嗽時也要留意一下痰的顏色，因為不同顏色及質地的痰，反映肺部的健康狀況！中醫師在斷症時，痰的顏色質地也是非常重要的依據，因此向中醫求診前，記得先好好觀察！

不同顏色及質地的痰，反映肺部的健康狀況。（brittany colette/unsplash）

▼痰的顏色反映什麼？（按圖👇👇👇）

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【白痰：濕氣盛】

白痰就是雲朵狀的痰，中醫認為白痰代表身體濕氣盛，且屬於寒症，因此稱為寒痰。

• 成因：體質寒（怕凍、喝冰飲身體不適、手腳冰凍等）或感受寒邪（如吹風受冷）、脾胃弱不能有效代謝水分、喜歡吃甜食、曾吃生冷食物

• 可能伴隨的症狀：易疲勞、形體肥胖、消化能力一般、女生白帶多、大便較黏

【清痰（透明、比白色淺）：身體十分寒】

清痰比白痰更淺色，甚至是透明的，像水一般，最常見是清痰中混合白痰。有時候病人覺得像透明而稀的啫喱，或比較稠的口水。清痰表示身體十分寒，情況比白痰更嚴重。

• 成因：體質虛寒、年紀大、久病大病、或是感受寒邪（如吹風受冷），脾胃弱不能有效代謝水份、曾吃生冷食物

• 可能伴隨的症狀：非常怕冷、手冷腳冷、極疲勞、坐著也想睡、消化能力一般、容易生病感冒、大便中會見到未消化物

▼適合白痰或清痰人士食療：寒痰止咳茶（按圖👇👇👇）

【黃痰：熱氣】

黃痰化表身體有熱，亦即「熱氣」。而淺黃代表熱比較少，而深黃代表熱比較多，嚴重者甚至會出現啡色。因此出現黃痰，喉嚨一般會比較乾，亦很易出現喉嚨痛。

• 成因：本身屬「熱底」體質（喜冷飲、易喉嚨痛、生暗瘡、體溫較高、小便黃）、感受風熱（即曾於悶焗地方、或天熱時感冒）、曾吃辛辣煎炸食物、食補品

• 可能伴隨的症狀：咽乾、咽痛、喉嚨癢、發燒、口乾常常想飲水、喝冷飲覺得舒服、便秘

▼適合黃痰人士食療：熱痰止咳茶（按圖👇👇👇）

【青綠痰：熱氣、出現炎症】

青綠色的痰亦屬熱，而且熱氣比黃痰更盛，上呼吸道往往已出現炎症，如鼻竇炎、肺炎等。需要戒一切辛辣煎炸食物，盡快治療！

• 成因：本身屬「熱底」（喜冷飲、易喉嚨痛、生暗瘡、體溫較高、小便黃）、感受風熱（即曾於悶焗地方、或天熱時感冒）、曾吃辛辣煎炸食物、誤飲補品；加上咳嗽處理失當，如仍不停吃辛辣燥熱食物、誤用熱性中藥（如飲薑茶）、誤飲補湯等，都會令熱上加熱，導致炎症

• 可能伴隨的症狀：咽乾、咽痛、喉嚨癢、鼻骨面骨深處疼痛、前額痛、發燒、口乾常常想飲水、喝冷飲覺得舒服、便秘

【帶血痰：熱氣熾盛】

帶血痰多數可見於黃痰中帶有血絲、或鐵鏽色。中醫認為帶血痰屬熱氣熾盛，熱逼血妄行，比黃痰及青痰而嚴重。邢鐵鏽色的痰代表血已出現了一段時間，並凝固而成。不過要留意，大力呻鼻或咳嗽也會磨擦氣管或令鼻黏膜出血，導致痰中帶血。

• 成因：本身屬「熱底」（喜冷飲、易喉嚨痛、生暗瘡、體溫較高、小便黃）、感受風熱（即曾於悶焗地方、或天熱時感冒）、曾吃辛辣煎炸食物、食補品；或天氣乾燥、呼吸道乾燥、咳嗽時亦會增加出血機會

• 可能伴隨的症狀：咽乾、咽痛、喉嚨癢、口乾常常想飲水、飲冷飲覺得舒服、便秘

*帶血痰、青綠痰的人士建議盡快求醫！

想化痰要多飲水，難吐痰的人士多吃雪梨有效？（itsdavo/unsplash）

▼痰的質地反映什麼？（按圖👇👇👇）

【痰少難咯：肺部失潤】

不論什麼顏色，痰少難咯代表肺部失潤，令痰液變得黏稠，因此要多喝水及食雪梨改善！

• 成因：飲水太少、天氣因素（秋天為燥令，特別易出現肺燥）、喜歡吃乾燥辛辣食物如多士、餅乾、薯片、炸物等

• 可能伴隨的症狀：咽乾、咽痛、喉嚨癢、鼻乾、聲音易沙，皮膚乾燥，口乾常常想飲水、大便偶乾

【痰中帶氣泡：受風寒影響】

痰中帶有明顯氣泡，中醫認為是「風」引致。病人多數曾受冷風吹，可以算是感冒的一種，要留意穿衣要足夠，盡量避免身處當風位。

【痰又多又稀：濕氣重】

不論什麼顏色，痰又多又稀都代表身體濕氣太重，無用的水分就成為痰液，故此又多又稀。

*痰又多又稀、痰中帶氣泡也建議盡快求醫！

以上伴隨症狀只供參考，由於痰是咳嗽過程中的病理產物，有時候可能只有痰，只嗽不咳。

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

▼同場加映：化痰偏方（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：你屬於哪種體質？（按圖👇👇👇）

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