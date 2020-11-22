【癌症】疲勞疼痛發燒或是癌症症狀？持續數周是關鍵要趕快就醫

根據美國癌症協會（American Cancer Society）的資料，癌症是一種幾乎能觸發任何症狀的疾病群，而依癌細胞的位置、腫瘤大小、有無轉移，以及影響器官組織的程度，身體呈現的症狀和警訊亦會不同。對此，本文將介紹癌症症狀，哪些是應注意的癌症警訊。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼如何判斷癌症症狀及常見的癌症症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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如何判斷癌症症狀

要如何判斷身體出現的狀況是否是癌症症狀呢？答案是「症狀持續數周」，倘若身體出現異常或新的症狀，且持續數周仍不消退，甚至情況惡化，請找專業醫生做身體檢查和癌症篩檢。

不過，有的時候，患者會無視症狀，這可能是因為他們不明白該症狀在意味著身體在發出警訊，或可能害怕症狀且不願面對，或可能擔心無法承擔醫藥費，也有可能他們覺得症狀會漸漸消退不見。事實上，即使症狀再輕微都不應輕忽，及早發現才能及早治療。

癌症症狀的產生

隨著癌細胞成長，會開始擠壓血管、神經及鄰近器官，這樣的壓力所觸發的症狀亦是所謂的癌症症狀。請注意，因癌症發生的部位不同，有的腫瘤雖小卻會觸發症狀，尤其是在腦部的腫瘤，反之，有的腫瘤要成長到一定的大小，意指要到癌症晚期，才會觸發症狀。舉例來說，胰臟癌（Pancreatic cancer）癌細胞通常要長到會壓迫神經和鄰近器官的大小，才會出現症狀，像是腹痛和背痛。若阻隔膽汁流動，則會造成黃疸。

此外，當癌細胞消耗太多身體的能量，或分泌會影響身體能量製造鏈的物質，或造成免疫系統變化，都可能觸發疲勞、發燒、體重減輕等症狀。有時候，癌細胞分泌的物質所引起的症狀並不一定和癌症有關，好比說，有的肺癌（Lung cancer）會導致荷爾蒙類物質被分泌，進而提高血鈣濃度，這將影響神經和肌肉運作，高血鈣會使人覺得無力和暈眩。

常見的癌症症狀

論癌症症狀，我們可能會想到瘤塊或腫脹。的確，皮下出現腫塊和硬化也許是癌症警訊，當發現出現新的硬塊且不會消退，甚至逐漸變大的狀況時，應該找專業醫生做檢測。不過，也有其他可能的癌症症狀也別忽視。請記住，若察覺任何異常身體症狀，務必找醫生釐清。

另要留意，當感冒時，淋巴結可能會腫脹，但如果在感冒康復後，腫脹仍沒消退，請聯繫醫生。常見的皮膚硬塊部位包括像頸部、腋下、胸部、腹部、鼠蹊、乳房、睾丸、軟組織，以及淋巴結或腺，但有的乳癌（Breast cancer）不會有瘤塊，皮膚只會變紅或呈硬化。

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以下為常見的癌症症狀：

疼痛

當健康出了問題，身體亦會透過疼痛做出反應，而隨著人老化，疼痛也會愈來愈常見。但若察覺疼痛持續、斷斷續續，或沒有原因的疼痛，請諮詢醫生了解。一般而言，因癌症而造成疼痛，意味著癌細胞已轉移，不過在骨癌（Bone cancer）和睾丸癌（Testicular cancer）等情況下，可能只是早期症狀。

另外，不同身體部位疼痛也代表不同的癌症，好比說，頭部可能是腦瘤的警訊，背痛則可能和大腸癌（Colon cancer）、直腸癌（Rectal cancer），或卵巢癌（Ovary cancer）有關係。

發燒

通常當癌細胞開始擴散後，身體才會呈現發燒症狀，且幾乎所有癌症患者都會經歷發燒，尤其在癌症或其治療影響了免疫系統。不過，癌症早期症狀呈現發燒仍可以發生，包括像淋巴瘤和白血病（Leukemia）。

疲勞

這種疲勞不會因休息或睡眠得到改善，癌症患者會感到突然且持續性的非常疲勞，這可能是淋巴瘤和白血病的重要症狀。此外，有的胃癌（Stomach cancer）和大腸癌也會因不明顯的失血，導致疲勞。

這種疲勞不會因休息或睡眠得到改善，癌症患者會感到突然且持續性的非常疲勞，這可能是淋巴瘤和白血病的重要症狀。（Cris Saur/unsplash）

體重無故減輕

指沒有原因、非自願性的體重減輕，尤其若突然減輕約五公斤（十磅）或以上，也沒有食慾，可能是癌症早期症狀了。可能的癌症包括有：食道癌（Esophagus cancer）、肺癌、胃癌，或胰臟癌。

皮膚變化

當察覺瘡、疣或斑點久久不痊癒，即使不會引起疼痛，都應找醫生檢視。美國癌症協會指出，有的皮膚癌（Skin cancer）可能會造成流血，或是瘡怎麼治療都不會痊癒。舉例來說，持續性的口瘡可能為口腔癌（Oral cancer）症狀。

此外，在沒有撞傷的狀況下，身體卻突然有多處瘀傷，可能就是血癌的症狀，另要注意若皮膚是否有瘤塊流血或呈鱗屑狀。而與皮膚癌一樣，有些癌症會引發以下皮膚變化：

-膚色變深，醫學上稱作色素沉著過度（Hyperpigmentation）。 -皮膚和眼睛變黃，醫學上稱作黃疸（Jaundice）。 -皮膚呈紅色，醫學上稱作紅斑（Erythema）。 -過量毛髮增長。

大多數的痣都是無害的，但如果痣開始改變大小、形狀、顏色，甚至呈現硬化、滲出，或流血，務必洽詢醫生，同樣地，疣和斑點也一樣。而這是因為皮膚變化可能為黑色素瘤的緣故。

常見症狀與可能的癌症類別

除了以上舉出的常見癌症症狀，也要注意其他可能症狀，同樣地，當身體呈現這些症狀，它不一定代表罹患癌症，請諮詢醫生了解背後原因。以下為幾項常見的癌症與其症狀：

▼常見症狀與可能的癌症類別（點擊下圖看清！👇👇👇）

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- 頭痛超過兩周：腦瘤 - 舌頭或嘴巴有白色斑點：白斑病（Leukoplakia）若不治療可能會惡化成口腔癌 - 乾咳超過兩周、吞嚥困難、咳血：肺癌 - 嘶啞：喉癌（Laryngeal cancer）、甲狀腺癌（Thyroid cancer） - 吞嚥困難、消化不良：咽癌（Pharyngeal cancer）、食道癌、胃癌 - 噁心或腹痛超過兩周：肝癌（Liver cancer）、胰臟癌、其他消化系統的癌症 - 脹氣超過兩周：卵巢癌、胃腸道相關癌症 - 乳房有新瘤塊或淺凹、乳頭變化或有血分泌物：乳癌 - 排尿疼痛、排尿次數改變：膀胱癌（Bladder cancer）、攝護腺癌（Prostate cancer） - 血尿：腎癌（Kidney cancer）、膀胱癌、攝護腺癌 - 長期便秘、腹瀉：大腸癌 - 大便有血：大腸癌、直腸癌 - 陰道異常出血：子宮頸癌（Cervical cancer）、子宮內膜癌（Endometrial cancer） - 持續性經期異常、骨盆疼痛：子宮癌（Uterine cancer）、子宮頸癌、卵巢癌 - 停經後出血：子宮癌、子宮頸癌

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何判斷是否為癌症症狀？持續數週是關鍵】