貧血｜心跳快愛吃冰塊10症狀或缺鐵性貧血　經常捐血缺鐵機會高？

什麼是缺鐵性貧血？缺鐵性貧血（Iron deficiency anemia）是一種常見的貧血，主因是血液中缺乏足夠的健康紅血球（Red blood cell，又稱紅細胞）。紅血球的功能是將氧氣攜帶到身體組織。 顧名思義，缺鐵性貧血就是缺乏鐵質。鐵質不足時，身體無法產生足夠攜帶的氧氣血紅蛋白（Hemoglobin，又稱血紅素、血色素），因而使人呼吸急促且感到疲倦。一般來說，您可以透過補充鐵質來改善缺鐵性貧血。若醫生懷疑您身體內部出血，有時需要進行其他檢查。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼缺鐵性貧血的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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缺鐵性貧血有多常見？

缺鐵性貧血十分常見，尤其是女性及飲食中鐵質攝取不足的人。缺鐵性貧血能透過減少風險因素而改善，若需要進一步資訊，請與您的醫生討論。

缺鐵性貧血的症狀

哪些是缺鐵性貧血的症狀？下列是常見的缺鐵性貧血症狀：

- 極度疲憊 - 虛弱 - 皮膚蒼白 - 胸痛、心跳加快、呼吸急促 - 頭暈、頭痛、頭重腳輕 - 手腳冰冷 - 舌頭痛或發炎 - 指甲脆弱 - 異常渴望不營養的食物，如冰或澱粉 - 食慾不振，嬰兒及兒童身上更為明顯

一開始，缺鐵性貧血可能十分輕微，甚至無感。不過，隨著貧血日益嚴重，症狀也會更明顯。上述並未列出所有症狀，若您有任何疑慮，請諮詢您的醫生。

什麼時候該看醫生？

若您或您的孩子出現缺鐵性貧血的症狀，請去看醫生。缺鐵性貧血無法自我診斷或自我治療，因此，請先諮詢您的醫生，不要逕自服用鐵劑。過量的鐵會對身體造成危害，恐使肝臟受損並導致其他併發症。

缺鐵性貧血的原因

一旦身體沒有足夠的鐵來產生血紅蛋白，就會出現缺鐵性貧血。血紅蛋白是紅血球的一部分，它的存在使血液呈現紅色，並協助攜帶氧氣至全身。若人體沒有攝取足夠的鐵質或是失去過多，就無法產生足夠的血紅蛋白，最終引發缺鐵性貧血。

下列是缺鐵性貧血的原因：

- 血液流失

血液中的紅血球含有鐵質，若血液流失，鐵質也會跟著失去。經血量多的女性，月事期間會因失血過多而處於缺鐵性貧血的風險中。體內慢性失血，如消化性潰瘍（Peptic ulcer）、橫膈膜疝氣（Hiatal hernia）、大腸瘜肉（Colon polyp）或直腸癌（Colorectal cancer）也會導致缺鐵性貧血。經常使用非處方止痛藥，特別是阿斯匹靈（Aspirin），可能會使腸胃道出血。

- 飲食缺乏鐵

身體會固定從飲食中獲得鐵，若攝取的鐵不足，經年累月，身體就會缺乏鐵質。富含鐵的食物包含肉、蛋、綠葉蔬菜及加鐵食物。為了使嬰幼兒好好成長，飲食中也需攝取鐵質。

- 無法吸收鐵

鐵質吸收位於小腸，若患有乳糜瀉（Celiac disease）等腸道疾病，或是部分小腸因手術而切除或繞道，可能會影響食物消化與營養吸收，導致缺鐵性貧血。

- 懷孕易缺鐵

許多孕婦若補充的鐵質不足，容易出現缺鐵性貧血，因為身體的血流量增加，且成長中的胎兒也需要血紅蛋白。

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缺鐵性貧血的風險因素

諸多因素都會增加缺鐵性貧血的風險，例如：

1. 女性生理期

由於女性生理期時會大量失血，一般來說，女性出現缺鐵性貧血的風險較高。

2. 嬰兒及兒童

嬰兒方面，若沒有從母奶或配方奶中攝取足夠的鐵，可能會出現缺鐵的情形，特別是那些體重不足或早產的寶寶。兒童方面，成長需額外的鐵質，若孩子沒有攝取健康、多樣化的飲食，可能會出現貧血危機。

3. 飲食不均衡

若不攝取其他富含鐵質的食物，素食者（不吃肉）罹患缺鐵性貧血的機率更高。

4. 頻繁捐血者

定期捐血的人缺鐵性貧血機率較高，因為捐血會帶走身體裡的鐵質。由捐血引起的低血紅蛋白可透過攝取富含鐵質的食物來緩解，若因血紅蛋白過低而無法捐血，請諮詢醫生是否該特別留意這樣的情形。

缺鐵性貧血的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢您的醫生。

如何治療缺鐵性貧血？

為了診斷缺鐵性貧血，醫生可能進行下列檢查：

- 紅血球大小及顏色：缺鐵性貧血患者的紅血球比正常人小，顏色也較淺。 - 血容量中紅血球的百分比：成年女性的正常值為34.9%-44.5%，成年男性則為38.8%-50%。上述數值可能因年齡而改變。 - 血紅蛋白低於正常值代表貧血：男性的正常範圍為每分升13.5-17.5克（g/dL），女性則為12-15.5。兒童的正常值則取決於年齡與性別。 - 鐵蛋白的數值：鐵蛋白（Ferritin）能幫助儲存體內的鐵，若數值偏低代表身體內鐵的儲存量偏低。

若血液檢查發現缺鐵性貧血，醫生可能會開立其他檢查，找出潛在的原因，例如：

醫生通常會使用內視鏡，檢查是否有橫膈膜疝氣（Hiatal hernia）、潰瘍或胃出血。內視鏡是由一條細長、裝有鏡頭的管子，從喉嚨深入至胃部（食道），以查出出血的來源。

為了找出下消化道出血的部位，醫生可能會建議進行大腸鏡檢查。大腸鏡是一條裝有鏡頭的細軟管，深入直腸，再進入結腸，檢查通常需要麻醉。大腸鏡檢查可讓醫生觀察部分或全部的直腸及結腸內部構造，幫助找出內部出血的部位。

女性可能還會進行盆腔超聲波（Ultrasound Pelvis）來找出月經血量過多的原因，例如：子宮肌瘤（Uterine fibroids）。

醫生可能會在嘗試鐵劑治療後，開立上述或其他檢查。

缺鐵性貧血十分常見，尤其是女性及飲食中鐵質攝取不足的人。（Abbie Bernet／Unsplash）

如何診斷缺鐵性貧血？

為了治療缺鐵性貧血，醫生可能會建議您服用鐵劑。若有必要，醫生也會治療缺乏鐵的根本原因。另外，醫生可能會建議您購買非處方錠狀鐵劑來補充，醫生會告訴您該服用的劑量。鐵劑也可能是液狀，方便嬰兒及兒童服用。為了增加身體吸收鐵劑的機會，下列是可能的建議：

- 空腹服用：若可能的話，請盡量空腹服用鐵劑。不過，因為鐵劑可能會造成胃部不適，可能需要搭配食物服用。

- 不同時服用制酸劑（Antacids）：能立即緩解胃灼熱的藥物可能會干擾鐵的吸收，請於服用制酸劑前2小時或4小時後再服用鐵劑。

- 同時服用維他命C：維他命C能幫助鐵的吸收，醫生可能會建議您將鐵劑與橙汁或維他命C一起服用。

- 同時服用軟便劑：由於服用鐵劑可能引發便秘，因此，醫生可能會建議使用軟便劑。除此之外，鐵劑可能使糞便顏色變黑，這個副作用是無害的。

缺鐵性貧血不會一夕痊癒，可能需要持續服用鐵劑數個月或更長的時間。通常來說，經過一周左右的治療，您就會感覺到情況有所改善。請詢問您的醫生什麼時候該抽血檢查鐵的濃度。為了確保體內鐵的含量，您可能需要持續服用鐵劑1年或更長的時間。

若服用鐵劑無法增加血液中鐵的濃度，那麼貧血可能是因為出血或吸收問題。根據不同的原因，下列是可能的治療：

- 服用藥物，例如：口服避孕藥來減少經血量 - 抗生素或其他藥物治療消化性潰瘍 - 手術移除出血的瘜肉、腫瘤或肌瘤 - 若缺鐵性貧血非常嚴重，您可能需要由靜脈注射鐵或輸血，讓身體快速得到鐵與血紅蛋白

缺鐵性貧血的生活調整與居家療法

下列居家療法與生活調整可能有助於改善缺鐵性貧血：

1. 選擇富含鐵質的食物：包含以下所列。

紅肉、豬肉及雞肉、海鮮、豆類、深色蔬菜，如：菠菜；果乾，如：提子乾、杏桃乾；加鐵的麥片、麵包或意大利麵；豌豆

身體吸收的鐵，相較於其他來源，肉類佔最大宗。若您不吃肉，您可能需要增加攝取富含鐵的植物性食物，才能讓身體獲得與葷食者同等的鐵量。

2. 選擇含有維他命C的食物：下列食物中含有維他命C，能幫助鐵質吸收。

椰菜花、葡萄柚、奇異果、綠葉蔬菜、蜜瓜、橘子、胡椒、士多啤梨、番茄

3. 嬰兒喝母奶或加鐵的配方奶：

為了預防嬰兒出現缺鐵性貧血的情形，應該餵1歲以前的寶寶喝母奶或加鐵的配方奶。牛奶並不是適合嬰兒的鐵來源，不建議1歲以下的嬰兒食用。6個月大以後，可以開始餵食寶寶加鐵的麥片或肉泥，增加鐵的攝取。1歲以後，請確保孩子每天喝奶量不超過591毫升（ml），過多的牛奶通常會排擠其他食物的攝取，包含富含鐵的食物。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：缺鐵性貧血】