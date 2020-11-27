便秘男大力排便猝死！冬天易便秘致中風3大危機　宜多吃泡菜洋葱

便秘是常見的腸道問題，冬天濕度下降，除了皮膚變乾，連腸道也會變乾，容易導致便秘問題加劇。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，冬天氣溫驟降，直腸肌肉受寒萎縮，無力排便，可能會造成心肌梗塞或腦中風的風險，絕對不能忽視。

中山附醫家醫科醫生陳欣湄指，冬天氣溫驟降，直腸肌肉受寒萎縮，導致無力排便，較易出現便秘問題。（資料圖片）

排便太用力猝死？

浙江溫州一位72歲老翁朱伯伯，於今年1月便秘了3天後，一晚在睡覺前上廁所嘗試排便，怎料數分鐘後家人卻聽到「咚」一聲，推門一看，發現老人昏倒在馬桶旁邊，送院後證實不治。朱伯伯猝死後，醫生向家人交代死因，解釋是因他上廁所時，可能太用力排便所致。究竟為何冬天較易便秘？便秘導致猝死的原因又是什麼？

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便秘問題，冬天比夏天更為嚴重，即使感到便意，但一坐上馬桶，很用力排也排不出大便，即使排出來，也可能只有幾粒又小又硬的糞便。中山附醫家醫科醫生陳欣湄在《健康2.0》中解釋，冬天易便秘主要有三個原因。

▼冬天易便秘的原因（按圖了解👇👇👇）

原因一：腸無力

由於氣溫驟降，直腸肌肉受寒萎縮，導致無力排便。如果加上少飲水，腸道被訓練成不用每天規則地排便，便秘愈嚴重，腸道便愈懶惰，形成惡性循環。

▼同場加映：容易導致便秘的8種食物（按圖了解👇👇👇）

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原因二：少運動

冬天宅在家，運動機會變少，腸胃蠕動減慢，不利排便。

原因三：少喝水

由於天冷排汗少，口渴機會亦減少，導致飲水量不足，令大便乾燥難以排出。

不要以為便秘只是會造成排便困難，陳欣湄表示，不少人到了便秘的第三四天時，排便需要十分用力，這個用力的動作，有機會導致暈倒，更可能帶來死亡風險，本身有心血管問題人士更要特別注意。

▼便秘導致健康危機（按圖了解👇👇👇）

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1. 心肌梗塞或腦中風

當排便愈困難時，愈要使勁出力，血壓就會急速飆升，同時胸腔內壓力也跟著突然增加，使血液不容易回流到心臟。如果本身有心血管問題，更可能誘發心肌梗塞或腦中風。

2. 迷走血管性昏厥

迷走神經是第10對腦神經，支配大部分呼吸系統、消化系統和心臟等器官的運動、感覺及腺體分泌，當受到刺激如過分用力排便時，會心跳變慢、血液進入腦部的量也會降低，患者會感到視力模糊，眼前一黑，接著失去意識。

如廁時下肢彎曲加上排便時間長，影響下肢靜脈的回流，使回流心臟的血液減少，如廁後站起來可能出現姿勢性低血壓。（資料圖片）

3. 姿勢性低血壓

如廁時下肢彎曲，若加上排便時間長，影響下肢靜脈的回流，使回流心臟的血液減少，如果突然改變體位，或站起來時會出現低血壓狀態，使腦部暫時性供血不足，出現頭暈、心慌、出汗、噁心等，嚴重更會昏厥。因此，如廁後宜慢慢站起來。

有益腸道健康的食物

要降低上廁所出意外的危機，首要由源頭改善便秘問題。

▼除了多飲水、多做運動外，也要多吃有益腸道的食物，包括高纖食物、益生元食物及發酵食物。（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：按摩和暖敷不同穴位，有助防治便秘（按圖了解👇👇👇）：

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