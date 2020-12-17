【瑜伽動作】核心肌肉無力易坐骨神經痛　8組動作強化核心減肚腩

許多久坐的上班族都有腹部肥胖的困擾，由於長期久坐關係，不只腹部會凸出，連核心肌群也會漸漸無力。當人體核心肌群無力時，我們的體態也會漸漸走樣，導致脊椎也會有傾斜問題，久而久之會延伸出許多疾病，像是坐骨神經痛、椎間盤突出等，因此，透過瑜伽動作的練習不僅是要消除多餘的贅肉外，同時也能矯正身體不正確的姿勢。
▼8組瑜伽動作助你消除腫肚與強化核心（按圖了解👇👇👇）
1. Locust Pose（蝗蟲式）
步驟1：趴在瑜伽墊上，雙手放在身體兩側。
步驟2：吸氣將下半身打直併攏抬起，同時雙手打直往後延伸，頭往上抬。
步驟3：停留3～5個呼吸後休息。
2. Bow pose（弓式）
步驟1：趴在瑜伽墊上，將雙腿往後勾起。
步驟2：雙手抓住腳踝，將上半身抬起。
步驟3：停留3～5個呼吸後休息。
3. Camel Pose（駱駝式）
步驟1：採高跪姿，腳跟與小腿貼在瑜伽墊上，膝蓋與臀部成一直線做準備。
步驟2：雙手撐在臀部上方，手掌方向可以自身舒適選擇朝上或是朝下，手肘彼此之間保持平行，不要向外張開。
步驟3：夾緊臀部與肩胛骨，上身向後傾，抬起胸口，視線注視天花板。
步驟4：雙手移動到腳跟上，並撐住腳跟。如果頸部不會感到不適，將頭向後仰，讓脊椎可以完全伸展，維持3～5個呼吸的時間。
透過瑜伽動作的練習不僅是要消除多餘的贅肉外，同時也能矯正身體不正確的姿勢。（Maryjoy Caballero/Unsplash）
4. Wheel Pose（輪式）
步驟1：躺在瑜伽墊上，雙腳彎曲，雙手平放在身體兩側。
步驟2：雙手靠近頭部反撐在地上，吸氣，縮起腹部將臀部抬起。
步驟3：雙手打直往上撐，腹部挺在最上方，維持3～5個呼吸後休息。
5. Reverse Plank（反向平板式）
步驟1：坐在瑜伽墊上，雙腳打直伸平，雙手撐在背後。
步驟2：透過雙手力量，將下半身撐起。
步驟3：保持3～5個呼吸後休息。
6. Boat pose（船式）
步驟1：坐在瑜珈墊上，將重心落在臀部，利用臀部平衡全身重量。
步驟2：身體穩定後，將雙手扶助膝蓋兩側，將雙腳離地向上抬，膝蓋打直。
步驟3：慢慢將雙手放開、儘量平舉於身體兩側與地面平行，停留3～5個呼吸後休息。
7. Downward-Facing Dog（下犬式）
步驟1：呈跪姿做準備動作。
步驟2：雙手與腳用力將身體撐起，頸部放鬆，讓頭部自然垂下。
步驟3：手腕根部與瑜伽墊保持平行，手掌須完全接觸瑜伽墊上，避免手腕承受太多壓力。
步驟4：將右腿往上打直抬起，維持3～5個呼吸時間後再換左腿。
8. Bridge Pose（橋式）
步驟1：平躺於地，屈膝保持在舒適角度，雙手放置兩側，將背部往地面平貼，收緊肚子預備。
步驟2：臀部抬起，讓身體呈一直線，停留3～5個呼吸後再回到平躺姿勢。
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