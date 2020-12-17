【瑜伽動作】核心肌肉無力易坐骨神經痛　8組動作強化核心減肚腩

許多久坐的上班族都有腹部肥胖的困擾，由於長期久坐關係，不只腹部會凸出，連核心肌群也會漸漸無力。當人體核心肌群無力時，我們的體態也會漸漸走樣，導致脊椎也會有傾斜問題，久而久之會延伸出許多疾病，像是坐骨神經痛、椎間盤突出等，因此，透過瑜伽動作的練習不僅是要消除多餘的贅肉外，同時也能矯正身體不正確的姿勢。