冰桶挑戰｜發起人奎因漸凍人症病逝　初期常跌倒扣鈕難病因竟是..

冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）熱潮於2014年席捲全球，籌款運動發起人之一的美國人奎因（Patrick Quinn），因身患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），於11月22日病逝，終年37歲。漸凍人症是什麼？有什麼症狀？

奎因（Quinn）於紐約州出生，2013年3月確診患有「漸凍人症」，其後協助推動「冰桶挑戰」運動，為「漸凍人症」的醫學研究籌款。「冰桶挑戰」透過社交網站號召大家舉起一桶冰水「照頭淋」，體驗「漸凍人」的感受，並將過程拍成影片上載，之後點名3人照做。被點名者可在24小時內選擇接受「挑戰」，或向慈善團體捐款，亦可兩者都做。

▼了解2014年的「冰桶挑戰」熱潮：（按圖 👇👇👇）

2014年的冰桶挑戰在各地名人帶動下引起風潮，有不少名人都曾接受並發起挑戰，讓全球許多人認識「漸凍人症」，奎因曾指希望大眾的關注能延續下去，直至找到治療方法。

▼哪些名人曾接受冰桶挑戰？（按圖 👇👇👇）

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2016年美國疾病控制及預防中心（CDC）估計約有萬四至萬五名美國人患「漸凍人症」；其實本港亦有「漸凍人」，根據靈實司務道寧養院副顧問醫生陳煒嬋，2011年4月至2015年3月做的研究，4年間有464人患「漸凍人症」。

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漸凍人症是什麼？

肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）是一組罕見的神經系統疾病，主要涉及負責控制自願肌肉運動的神經細胞（神經元），只會影響病人的運動神經，並不會對腦部、智力、記憶力造成損傷。

▼據美國國家衛生院（NIH）資料，「漸凍人症」早期症狀包括：（按圖 👇👇👇）

患者面對一些別人覺得簡單的動作或活動會感到困難，例如扣鈕、寫字、開門等等。普遍患者最早出現的症狀可能在手或手臂上，或只影響一隻腿，在行路或跑步時感到笨拙或經常絆倒。但隨著病情進展，肌肉無力和萎縮都會擴散到身體的其他部位，最終無法站立或行走。

最後，由於呼吸系統的肌肉減弱而致呼吸困難，最終或會失去自己呼吸的能力，必須依靠呼吸機。

「漸凍人症」成因暫未明，但可能與遺傳有關。（GettyImages）

「漸凍人症」或與遺傳有關

美國國家衛生院（NIH）資料顯示，「漸凍人症」的成因暫時未明，但科學研究的證據顯示，可能與家族遺傳或環境因素有關，例如退伍軍人罹患可能性約為1.5至2倍，可能因為環境毒素、接觸鉛等。

雖然「漸凍人症」未有確切病因，但已知有以下的潛在風險因素：

年齡：任何年齡都會發作，但症狀通常在55-75歲間出現

性別：男性比女性更易患上，但隨年齡增長，男女之間的差異逐漸消失

不治之症 未有治療方法

由於現今「漸凍人症」尚未有治癒方法，大多數患者在症狀首次出現後的3至5年內會死於呼吸衰竭，亦有約10％的患者可以生存10年或更長時間。雖無治療方法，但仍可透過藥物、物理治療等幫助控制肌肉痙攣或僵硬等症狀，預防併發症。

▼ 同場加映：除了患上「漸凍人症」會使人容易跌倒，亦可能因為其他原因令你易跌倒！（按圖 👇👇👇）

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