新冠肺炎｜唔發燒點知中招？易忽略5病徵附47間取樣本包診所名單

新冠肺炎爆發第四波，不少病患感染來源不明。感染新冠肺炎病徵，未必人人發燒咳嗽，某些人身上病徵輕微或完全無病徵，即使有體溫探測也可躲過，更要提高警覺，減少人多的社交活動。過去7日確診者到過的地點分布多區，大家有否去過？加上又是流感高峰期，若有些微不適，如何分辨是感冒抑或已經中招？

新冠肺炎第四波出現，又有上呼吸道感染爆發，流感高峰期，再加上天氣轉涼多變，如何自保？

流感高峰期再加上新冠肺炎第四波，如何分辨只是不適或可能已中招？（張浩維攝）

沒發燒有其他病徵？

新冠肺炎疫情一度放緩過來，大家可能已放鬆下來；除了發燒咳嗽，你還記得新冠肺炎有什麼病徵容易被忽略？（按圖 👇👇👇）

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公眾場所場地例如街市、食肆或其他場所，大多已有探熱設施，但新冠肺炎病徵不一定發燒，仍可自由出入，並將病毒傳播開去；確診都到過的地點，已分佈多區。

▼新冠肺炎確診者近7天（11月17至23日）曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單（按圖 👇👇👇）

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如曾到訪確診者到過的地方，自覺有較高感染風險及輕微不適的市民，可前往醫管局轄下的47間普通科門診索取樣本收集包，自行採集樣本後交回檢測。本港派發樣本收集包的門診已增加至47間。

▼47間普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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▼由11月23日起，在荃灣、西貢及大埔區3區設立流動採樣亭及樣本瓶派發點，提供免費的檢測服務（按圖 👇👇👇）

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▼近日爆發上呼吸道感染，其實，從病徵看，新冠肺炎的常見病徵，與流感確實有相似之處（按圖 👇👇👇）

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不過，新冠肺炎有2個點跟流感很不一樣：

一、潛伏期比較長

根據流行病學的研究，流感的潛伏期大概在1~4天左右，病程大概在7天左右，而且變嚴重的速度非常的快，可能昨天還好好的，今天就突然發高燒、全身痠痛、或是其他任何不舒服到無法出門；所以如果「突然」不舒服，很有可能會是流感。

二、有「下呼吸道」症狀

「沒有症狀」其實是指沒有「全身」或是「上呼吸道」症狀，但可能有一些下呼吸道的症狀。下呼吸道是指氣管、支氣管及肺部，如果症狀輕微，可能不見得會出現相關的症狀，但如果有症狀，也很可能會跟其他疾病的症狀搞混：

1. 胸悶、胸痛

2. 咳嗽時胸骨後方疼痛

3. 走路會喘、講話會喘

4. 身體莫名燥熱，或特別容易覺得冷

▼流感與新冠肺炎不同症狀：（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎第四波爆發，不容拖延，若有懷疑，應立即求診；對於消毒防疫不可丟以輕心；平時要注意保持免疫力，減少感染病毒的風險。

▼增強免疫力食物（按圖 👇👇👇）

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