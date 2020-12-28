【新冠肺炎】患者聞到燒燶味咖啡變汽油味　英專家指病毒影響腦部

新冠肺炎疫情持續，常見病徵包括發燒、咳嗽外，有患者會失去嗅覺和味覺，有英國病患出現新病徵，例如聞咖啡變啤酒及汽油味，有人聞到硫磺味及燒燶味。換言之，若你突然聞到怪味，即使沒有無燒咳嗽，也可是已中招，不可輕視，須盡快求醫檢測。

新冠肺炎除了發現有新的變種病毒外，也發現新的病徵。《Independent》報道引述英國耳鼻喉外科醫學會主席Professor Nirmal Kumar指，新冠肺炎患者出現嗅覺倒錯（parosmia），即嗅覺出現扭曲，尤其影響年輕人及醫護人員。

聞到怪味已中招？

▼ 新冠肺炎患者嗅覺如何改變？（按圖 👇👇👇）：

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病患為何會聞到怪味？ 英國耳鼻喉外科醫學會主席Professor Nirmal Kumar 解釋，是因為病毒影響腦部神經，特別是控制嗅覺的神經，因此會出現嗅覺倒錯。

▼事實上，新冠肺炎的病徵不一定會發燒，有少部份患者會出現其他不常見病徵，若不為意，容易忽略 （按圖 👇👇👇）：

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▼從病徵看，新冠肺炎的常見病徵，與流感有相似之處，如何分辨？（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎爆發，不容拖延，若有懷疑，應立即求診；對於消毒防疫不可丟以輕心。公眾場所場地例如街市、食肆或其他場所，大多已有探熱設施，但新冠肺炎病徵不一定發燒，仍可自由出入，並將病毒傳播開去。

新冠肺炎確診者曾到過本港多處（持續更新），如果你也曾在相關日子到過那些地點，或有機會較高感染風險，若擔心已中招，又或有不適，可進行免費檢測，前往醫管局轄下的47間普通科門診索取樣本收集包，自行採集樣本後交回檢測。本港派發樣本收集包的門診分佈多區，已增加至47間。

▼47間普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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▼荃灣、西貢及大埔區3區有流動採樣亭及樣本瓶派發點，提供免費的檢測服務（按圖 👇👇👇）

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▼世衛公布新冠肺炎常見病徵（按圖 👇👇👇）

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▼新冠肺炎疫情下，大家除了防疫，也要增強免疫力，不妨多食以下食物（按圖 👇👇👇）