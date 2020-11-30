強制檢測｜教5步採唾液樣本　全港檢測中心取樣本包地點_持續更新

強制檢測已實施，因應新冠肺炎確診數字飆升，跳舞群組不斷有新增個案，政府強制曾到過的指定場所人士，須於限時前接受病毒檢測。市民可到哪裡接受檢測？或取採集樣本包？有什麼要注意？

新冠肺炎爆發第四波，不明個案在各區出現，當中你也可能去過，會否已經受感染而不知道？若覺得不適或高風險，可前往醫管局轄下47間普通科門診、全港121間郵局、私家醫生、10個港鐵站自動派發機取得樣本收集包，或到14間社區檢測中心、7個流動採樣收發地點、也可到政府認可的本地醫療檢測機構接受檢測。但樣本收集包索取後如何使用？如何交回？萬一呈陽性又該如何處理？

本港派發樣本收集包的普通科門診已增至47間。（資料圖片/陳家怡攝）

▼47間普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎確診者曾到過本港多處（持續更新），如果你也曾在相關日子到過那些地點，相對有較高感染風險，若你擔心自己已中招，又或不適，便可進行免費檢測。

樣本收集包如何索取和交回？須注意什麼？

1）哪些人合資格索取「樣本收集包」 ，進行免費病毒檢測？

若市民自覺有較高感染風險，除了曾到過確診者出沒地點，其他包括：經常到不同地區工作、參與多項社交活動，又或免疫力低、有長期病患、年長等，又或有輕微不適，亦可於醫院管理局轄下47間普通科門診診所索取樣本收集包進行免費病毒檢測。

診所毋須預約，但「樣本收集包」有限額，先到先得。

另外，鑑於荃灣、西貢、大埔區多名居民近日確診感染新冠病毒，政府在這三個地區設立流動採樣亭和樣本瓶派發點，提供免費檢測服務，方便當區居民或自覺感染風險較高的人士接受檢測。

▼流動採樣亭地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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▼市民也可到指定港鐵站的自動派發機，自助領取樣本收集包（按圖 👇👇👇）

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▼也可到政府認可進行病毒檢測的本地醫療檢測機構（按圖看👇）

2）沒有病徵都可以檢測嗎？

健康碼推出，一般市民若沒有病徵，可持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件的人士，前往檢測中心進行病毒檢測，費用$240，檢測結果可作為申請健康碼之用，另外，旅遊泡沫實施，亦可以此證明出外。

▼ 健康碼申請之用，市民可到14間檢測中心付費檢測（ 檢測中心地址按下圖 👇👇👇）

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3）樣本包內有什麼？

樣本收集包內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。

▼圖解深喉唾液、咽喉拭子及鼻腔拭子收集樣本方法（按圖 👇👇👇）

4）取得樣本包後要自行採集樣本，如何做？

▼採集前2小時內不能進食和漱口，採集方法亦很簡單，2、3分鐘便完成，但吐多少唾液才足夠？（按圖 👇👇👇）

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5）如何交回樣本？

可親身或透過家人或親友將樣本於收集當日交回，診所則與取樣本包的診所應屬同一間。

6）可以安排專人上門收取樣本嗎？

可以聯絡上門收取樣本服務，把樣本交回診所，費用$100。

GOGOVAN

https://www.gogovan.com.hk/covid-19-testing（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp

https://hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby

https://www.hellotoby.com/zh-hk/ds/檢測樣本速遞服務（查詢電話： 3703 3250）

7）測試結果幾時知？

三日內會知道，若在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

8）若測試結果呈陽性，有什麼後果？

若檢測結果呈陽性反應，衞生署會安排有關人士入住公立醫院接受治療。衞生署會為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

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