新冠肺炎｜採唾液樣本5步驟　47間取樣本包診所名單$100專人收回

新冠肺炎第四波爆發，確診個案急升，今日（24日）新增80宗確診個案，源頭不明個案在各區出現，當中你也可能去過，會否已經受感染而不知道？若覺得不適或高風險，可前往醫管局轄下47間普通科門診取得樣本收集包，但索取後如何使用？如何交回？萬一呈陽性又該如何處理？

本港派發樣本收集包的普通科門診已增至47間。（資料圖片/陳家怡攝）

新冠肺炎確診者曾到過本港多處，如果你也曾在相關日子到過這些地點，相對有較高感染風險，若你擔心自己已中招，又或不適，便可進行免費檢測。

▼新冠肺炎確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單（11月17至23日）（按圖 👇👇👇）

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樣本收集包如何索取和交回？須注意什麼？

1）哪些人合資格索取「樣本收集包」 ，進行免費病毒檢測？

若市民自覺有較高感染風險，除了曾到過確診者出沒地點，其他包括：經常到不同地區工作、參與多項社交活動，又或免疫力低、有長期病患、年長等，又或有輕微不適，亦可於醫院管理局轄下47間普通科門診診所索取樣本收集包進行免費病毒檢測。

診所毋須預約，但「樣本收集包」有限額，先到先得。

▼47間普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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另外，鑑於荃灣、西貢、大埔區多名居民近日確診感染新冠病毒，政府在這三個地區設立流動採樣亭和樣本瓶派發點，提供免費檢測服務，方便當區居民或自覺感染風險較高的人士接受檢測。

▼流動採樣亭地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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2）沒有病徵都可以檢測嗎？

沒有病徵並持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件的人士，則可前往4間檢測中心進行病毒檢測，但須自費$240，檢測結果可作私人用途，例如出行或工作證明。

▼ 4個檢測中心地址（按下圖 👇👇👇）

3）樣本包內有什麼？

樣本收集包內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。

▼圖解深喉唾液、咽喉拭子及鼻腔拭子收集樣本方法（按圖 👇👇👇）

4）取得樣本包後要自行採集樣本，如何做？

▼採集前2小時內不能進食和漱口，採集方法亦很簡單，2、3分鐘便完成，但吐多少唾液才足夠？（按圖 👇👇👇）

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5）如何交回樣本？

可親身或透過家人或親友將樣本於收集當日交回，診所則與取樣本包的診所應屬同一間。

6）可以安排專人上門收取樣本嗎？

可以聯絡上門收取樣本服務，把樣本交回診所，費用$100。

GOGOVAN

https://www.gogovan.com.hk/covid-19-testing（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp

https://hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby

https://www.hellotoby.com/zh-hk/ds/檢測樣本速遞服務（查詢電話： 3703 3250）

7）測試結果幾時知？

三日內會知道，若在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

8）若測試結果呈陽性，有什麼後果？

若檢測結果呈陽性反應，衞生署會安排有關人士入住公立醫院接受治療。衞生署會為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

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