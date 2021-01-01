【胃氣脹】杏仁奶罐頭湯增胃氣元兇？令你肚凸凸原來係呢5款食物

胃脹氣很平常，生活壓力大，或者大時大節吃太多，食太快，都有可能引起腹脹的問題。面對這些情況，很多時只吃幾粒胃藥緩和不適，嚴重起來胃脹可以昰患上腸躁症、腹水、甚至癌症等警號！不過，經常胃氣脹可有想過其實跟你的飲食習慣有關？你是否經常吃以下這五種食物？

有些食物看似健康，但原來暗臟健康危機！美國健康飲食媒體Eat This, Not That整合了5款有可能引起脹氣的食物，不想經常肚凸凸就要避免了。不過，若胃氣持續不散，還伴隨腹痛、血便血尿、食慾不振等病徵，便有可能是腫瘤或肝臟問題作怪，應立即求醫。

▼5種引致胃脹氣的食物（按圖了解👇👇👇）

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1. 能量棒

飽含各種營養，味道又可口的能量棒，會否是你日常的早餐，或者小休的零食之選？要知道，能量棒中的蛋白質大多提取自大豆，而大豆所含的低聚糖，一方面可以改善便秘、腹瀉的問題，一方面卻會引起腹脹。

低聚糖改善腸道健康的原理，是讓腸道細菌利用小腸未能消化的部分，增加有益菌數，繼而促進腸道運動。因此，若果攝取了過量的低聚糖，反而會有反效果。

2. 杏仁奶

近年植物奶愈來愈普遍，不少人因為患有乳糖不耐症或以健康等等為由，從牛奶轉飲植物奶，當中杏仁奶最受歡迎。它脂肪含量較全脂牛奶少，而且偏鹼性，有助中和胃酸，對腸胃敏感的人有益。

不過，市面有部分杏仁奶添加了卡拉膠（carrageenan）以增加產品的黏稠度和穩定性，但 有研究指卡拉膠會引起腸道問題，甚至是造成腸躁症 (IBS)的潛在成因。因此購買的時候，應該留意該品牌有沒有添加卡拉膠。

▼ 同場加映：除了腹脹，腸躁症有甚麼徵狀？改善腸躁症又應該少食甚麼？（按圖 👇👇👇）

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3. 香口膠

當你感到疲勞沒精神時，會不會嚼香口膠來提神醒腦？以為無糖香口膠就沒有壞影響？但其實無糖香口膠大多都添加了山梨糖醇，以製造清新的口感。但它同時是胃脹和腸胃不適的元兇，且很難被人體消化，過程中成為腸道細菌發酵的温床，產生胃脹氣。

4. 乾果

在不少人眼中，乾果或許是營養豐富又高纖的小食，但對於吸收果糖能力較弱的人而言，卻是令他們胃脹的惡夢。乾果保留了新鮮水果對人體有益的維他命及礦物質，但同時亦含有頗多的果糖。

不擅吸收果糖的人進食乾果，便有可能形成胃氣。而新鮮的帶核水果、柑橘類和莓果，則相對適合他們進食。

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5. 罐頭湯

在寒冷的日子，喝口美味的熱湯，可說是賞心樂事，但卻為腎臟帶來了負擔。皆因市面上的罐頭湯普遍含有高鈉，過量攝取鈉，會造成水腫。

當腎臟無法排走過量的鈉，多餘的鈉會積聚於體內，甚至入侵血流。鹽分吸收了血液中的水分，就會導致高血壓和胃脹。

▼ 同場加映：5大隱形高鈉飲食（按圖 👇👇👇）

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▼按圖看6項高效食物減退腹脹感：

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留意營養標籤 小心附加化學品

其實很多食物本身都是對身體好的，但部分的生產商為了令產品的味道或者口感吃起來更加好，會額外添加一些化學品。雖說這些食品，都是通過了食物安全標準才投入市場，但從對身體健康的角度而言，始終是少吃為妙。

（資料來源：Eat This, Not That）