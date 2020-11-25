一田購物優惠日2020｜健康食品半價！必掃食油水果藜麥護心降血糖

「一田購物優惠日2020」已展開，一田超市「2周連發」優惠日延長至２星期（12月8日完結），包括零食、水果及食油、醬油等，家品、家電更低至1折，揀平貨也要揀得健康，記者精選折價最多也較健康的食油、水果、薯片、堅果和飲品，及附上健康食用貼士。

雖然減價尚有幾天才開始，但一田超市內已經有大型紙板，列出所有優惠。（鄧穎琪攝）

食油

食油種類多，營養師吳耀芬（Kathy）曾於訪問中建議大家交替食用不飽和脂肪酸的植物油（ 奧米加 3、 奧米加 6），含飽和脂肪的食油（如牛油、豬油）則可減少使用。

揀油健康貼士：

橄欖油、苦茶油（山茶油）：含奧米加 9 同樣具抗發炎、放鬆血管功效

亞麻籽油：含奧米加 3 具抗發炎功效

粟米油 、葡萄籽油、葵花籽油、芝麻油、棉籽油（cottonseed oil）、黃豆油：含奧米加 6 有助啟動身體的免疫系統機制，來抵抗病菌入侵

▼一田購物優惠日：特價食油（按圖👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

生果

生果果糖含量有多有少，水果升糖指數（Glycemic index，簡稱GI）同樣也分高低，揀較低的有利控制血糖，尤其糖尿病患者更要注意。

揀生果健康貼士：

低GI水果包括： 莓類（如藍莓、士多啤梨）、葡萄柚、梨、橙、香蕉、奇異果、牛油果、蘋果、番茄。

▼ 一田購物優惠日：特價水果（按圖👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

薯片

薯片是不少人喜愛的零食，但大部分高脂肪易致肥，選購薯片也要留意鈉含量，世衛建議人均攝取量每天不宜超過2000毫克，即5公克鹽（約1茶匙鹽）。攝取過多鈉會增加患上高血壓、心血管疾病和腎衰竭的機會。

揀薯片及零食的健康貼士：

選擇低納、低脂肪零食之餘，凡高溫油炸食物也要留意有否含「丙烯酰胺」（ 被歸類為「可能令人類致癌」）

▼ 一田購物優惠日：特價薯片（按圖👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

堅果

口痕想吃零食，可揀堅果。堅果富含奧米加3，不飽和脂肪酸，有助降低總膽固醇、壞膽固醇，對心臟有益。堅果還含有助代謝膽固醇的膳食纖維，及減緩動脈粥狀硬化的維他命E，是健康的零食之選。

揀堅果貼士：

高血壓：宜選擇「鉀」含量高堅果，如開心果、南瓜子、腰果

高血脂：建議飽和脂肪較低如杏仁、開心果、胡桃

另外，藜麥高纖、不含麩質，並屬於低GI食物，GI指數只有53，有助預防高血糖。同時含有大量蛋白質、礦物質、9種人體必需胺基酸，以及抗氣化劑等等，有助抗衰老、降低食慾、減肥、抗癌、抗炎、抗抑鬱。

▼ 一田購物優惠日：特價堅果（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

飲品（牛奶、咖啡）

咖啡很多人日日飲，但不宜過量，成年人建議每日攝取不超過300至400毫克咖啡因，即大約3至4杯250毫升的咖啡。否則容易有手震、失眠、腸胃不適等問題，至於果汁需留意熱量有可能高。

而牛奶可補充鈣質和蛋白質，成人每日建議240-480毫升牛奶，腎病患者要留意，避免過量攝取蛋白質。

▼ 一田購物優惠日：特價飲品（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

一田購物優惠日 日期：即日至12月1日；超市另加開12月2日至12月8日 地點：全線一田百貨及一田超市 網站：https://vip.yata.hk/

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