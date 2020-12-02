乳癌中期治療新技術　醫生個案分享詳細剖析

乳癌中期治療的上集說到體外放射治療和近距離放射治療的價值，今篇我們邀請到關永康醫生分享最新的治療技術，另外也會分享張淑儀醫生和關永康醫生的治療個案，令公眾對乳癌治療有更深入了解。

近距離放射治療是否適合任何病人？

臨床腫瘤科專科醫生關永康表示，在香港，一般情況下病人普遍採用體外放射治療，但一些曾做手術而又復發的病人則適合採用近距離放射治療。

近距離放射治療和體外放射治療的分別在於前者能將高能量的輻射源放入要做放射治療的位置。如果要做放射治療的位置大，要平均地給一個大範圍做輻射會較難，在這個情況通常會使用體外放射治療。

（圖片由張天怡醫生提供。）

但如果病人之前已做過體外放射治療，附近的相關組織已受到放射治療的影響，第二次再在同一個大範圍做體外放射治療的話，後遺症會比較大。因此，近距離放射治療可用於曾做體外放射治療，而又復發的乳癌病人。她們可同時接受手術切除手術並做近距離放射治療，達致局部控制的目標。

為什麼香港較少採用配合早期保存乳房手術進行的治療方法？

既然近距離放射治療是其中一些可配合早期保存乳房手術進行的治療方法，為什麼仍不普及採用？ 關永康醫生表示香港較少使用有關技術的主要原因有兩個：

１. 香港女性乳房較細，難以將儀器放置於乳房內。

２.因手術時間長、亦需配合特別儀器，成本相對較高。

綜合以上因素，一般早期保存乳房手術會採用體外放射治療來消除病灶。

近距離放射治療的成功關鍵，治療子宮頸癌成效更顯著

近距離放射治療方面，一般的做法是進行外科手術把病灶切除後，再在患處放置導管。關永康醫生指放導管的過程有挑戰性，手術的成效也很視乎放導管成功與否。因輻射源會經導管走入靶區，若導管放得不好，輻射的分佈便不理想及有機會影響附近器官，如：心臟、肺部。因此外科醫生需要與放射治療師配合，才能準確地放置導管。

近距離放射治療的好處是靶區在導管附近，可接受輻射的度數也較大。當距離導管愈近，接受的輻射會較距離遠一倍的組織高出 4-5 倍。在局部控制方面，若與體外放射治療相比，近距離放射治療更為優勝。

現時近距離放射治療在香港的使用上未被廣泛認識。其實此技術對治療子宮頸癌增添不少功勞，也提升了治癒率。子宮頸癌的標準治療方法是化學療法結合體外放射治療（EBRT），化學療法/ EBRT後進行近距離放射治療可改善整體生存率。一項研究發現，與僅接受EBRT的患者相比，接受近距離放射治療的女性的4年生存率提高了12％。

張淑儀醫生與關永康醫生分享共同合作個案，深入透視治療過程注意事項

乳癌治療牽涉多方合作，記者也向張淑儀醫生和關永康醫生了解一些難忘合作個案，好讓讀者加深了解。是次個案由張淑儀醫生負責手術部分；關永康醫生負責放射治療（即電療）部分。

是次個案背景是病人已做過局部切除手術，及後復發，再做全乳房切除手術。由於病人在接受局部切除手術時，皮膚已受到放射治療影響，故此第二次手術後便用背部的肌肉補放到前面位置。

另外，由於病人使用的藥物治療都失效，所以有再復發的情況。醫生需把受影響的皮膚全部割掉，再用腹部的脂肪補回。而張淑儀醫生在手術時，發現癌細胞已入侵肋骨之間的肌肉，因此不能再割除該部分的癌細胞，否則有機會傷及肺部。

完成手術後大概三天，待病人消腫沒有感到太大疼痛後，張醫生便聯同關醫生一起用電腦 3D 立體影像制定放導管的設計，讓外科醫生和腫瘤科醫生了解清楚實際情況。

關醫生指出，做放射治療前要知道腫瘤的位置及高危復發的位置。先定好靶區的範圍，再決定如何放導管。一般而言，最理想大概每隔 1.2-1.5cm 左右的距離放一條導管，然後決定要放多少條導管。在這個案例的病人便放了五條導管，令輻射平均地覆蓋整個範圍，並用細的線固定長導管防止移位。

病人在術後第四日進行放射治療，早晚各電一次，五日內共電十次，最後才拔管。此方法唯一缺點是插入導管的手術後會有一些孔狀疤痕，但隨著時間的過去，疤痕會淡化及消失。由做外科手術到拔管的整個過程需時約九至十日，完成後便能出院。此治療只是減低局部復發的機會，病人仍需配合藥物治療的安排。

配合強度調控放射治療 (IMRT) 及呼吸調控技術降低副作用

現在體外放射治療一般也使用強度調控放射治療（IMRT），目的在於將靶區的輻射做得更均勻，並使用不同強度的射線束精準地照射腫瘤，將附近組織的度數減到最低，減少健康組織所接受的放射量，從而減少治療的副作用。以往的技術較難達到以上兩個目的。

此外，由於乳房接近心臟及肺部，故放射治療有機會影響這兩個器官。

（圖片由張天怡醫生提供。）

因此呼吸調控技術（Active breathing coordinator）可以配合放射治療，尤其是較接近心臟的左邊乳房。呼吸調控放射治療技術應用於因呼吸而令腫瘤移動的情況，此技術有助拉開乳房與心臟的距離，以確保治療體內腫瘤之準確性，在美國已被廣泛使用。

（圖片由張天怡醫生提供。）

張淑儀醫生，註冊外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)

關永康醫生，臨床腫瘤科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)