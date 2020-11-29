去水腫｜大量喝水助脫水增肌減脂線條明顯？水腫4成因要補蛋白質

早上一起床，發現自己雙眼腫到泡泡的，四肢用手指按壓後，肌膚以超緩慢速度回彈，沒錯！你「水腫」了。很多人將水腫的原因歸咎於水喝太多，事實上水喝得少才會引發水腫。怎麼會這樣，台灣減重醫師蕭捷健分析背後原因，4大地雷才是害你腫成泡芙人的元兇。讓不少網友崩潰「原來以前都做錯」！

你也容易水腫嗎？可別因為有個「水」字即牽拖是水喝太多所致。台灣減重醫師蕭捷健指出，少喝水反而會造成水腫，為了改善，你得盡量多喝水。他解釋，喝水會啟動身體排水，不喝水反而讓水分滯留於體內，造成血液循環變差。

早上一起床，發現自己雙眼腫到泡泡的，四肢用手指按壓後，肌膚以超緩慢速度回彈，沒錯！你「水腫」了。（ETtoday授權使用）

蕭捷健以健美選手比賽為例，他們上台前為了讓肌肉線條明顯，都會喝大量的水幫助脫水，在飲用很多水分後，身體的鈉離子濃度會被沖淡而降低，這時身體為了保持電解質的平衡，會透過醛固酮，ADH抗利尿激素等荷爾蒙持續將水分往外排，因此在喝很多水後會一直跑廁所。

直到上台前16～20小時，選手們會停止喝水，蕭捷健解釋，此時身體的排水機制仍會持續，該機制能把脂肪細胞的水分盡量脫光，使它們愈扁平愈好。接著，人體利用肝糖回補的方式，讓肌肉漲到最大，以達到「暫時增肌減脂」的效果。

追朔水腫的原因，其實不包含喝太多水！蕭捷健指出，造成水腫原因多元，可能因為疾病、藥物，不過大多數人都屬「生理性水腫」，透過飲食調整和多喝水即可改善。常見水腫原因如下：

▼常見水腫原因（按圖了解👇👇👇）

1. 吃太鹹

人體會盡量維持血液中鈉離子穩定，但攝取過多鹽分，會使血液中鈉離子濃度升高，此時身體會減少排尿以留住更多水分，即會引發水腫和血壓升高。

2. 水喝太少

同樣的，水喝太少也會讓鈉離子濃度慢慢升高，身體水分減少排出，造成水分滯留於體內，血液循環變差。一旦水分補充充足，腎臟才能正常排水。

3. 久坐久站及運動不足

工作需要長時間久坐或久站、疲累不堪又不想運動，會造成血液循環不良，下肢局部水腫，時間久了還會造成靜脈曲張。

4. 蛋白質吃太少

蛋白質的缺乏，使血液中的白蛋白濃度不足，當血液拉不住水分，就會往組織間隙中流動，造成手腳水腫。

蕭捷健說，喝水有助維持身體機能，若過度失去水分，尤其在運動或是高溫下，身體機能會受損。如果失去總水分的2%就會出現脫水現象。有研究顯示，即使是輕微脫水也會影響大腦，造成注意力不集中，甚至記憶力變差。

但也別急著灌水，蕭捷健表示「腎臟處理身體的排水，是有限制的」，若突然喝下500c.c.的水，會馬上排出250c.c.，身體恐無真正補充到水分。因此他建議，一次不要喝超過250c.c.的水，慢慢喝、小口小口的喝，一天至少攝取2500c.c.～3000c.c.的水。

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