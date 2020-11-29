【高血壓】減肥減壓簡單7招降血壓　量血壓前勿滴眼藥水5須知

您有定期量血壓嗎？如果血壓值比一般人高，但還不到高血壓患者的標準，這表示您可能處在高血壓前期。高血壓前期和高血壓（Hypertension），兩者都是可能引發心臟病（Heart disease）和中風（Stroke）的嚴重疾病。在現代忙碌又充滿壓力的生活下，年輕人的高血壓症狀愈來愈嚴重，為了控制這種疾病，請參考並遵守以下7個重點。 文： Tizianna Hsieh 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼擺脫高血壓7大重點（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 攝取健康的飲食

人沒有食物就不能生存，但如果不謹慎選擇您吃進肚子裡的東西，您的健康或心臟，都可能受到嚴重的影響。因此，建議訂一份低鈉（Sodium）高鉀（Potassium），但鉀也不宜過高的營養菜單。因為鉀可以幫助降低血壓，進而預防進入高血壓前期。補充大量蔬果與全麥穀物也非常好。要少吃脂肪量高的肉，多吃雞肉和魚肉。

2. 減少飲食中的含鹽量

根據美國健康飲食綱領（The Dietary Guidelines for Americans），成人每日的鈉攝取量上限為2,300毫克（約6公克的鹽），但51歲以上的人，應把鈉攝取上限，調低至每日1,500毫克。下面有幾個方法，能幫您減低鹽攝取量。

- 仔細閱讀食品標籤上的鈉含量，比較各廠牌的商品，找出鈉含量最低的。 - 減少外食與吃素食的次數。 - 避免食用加工食品，如肉類罐頭、火腿、煙肉等，以及微波食品與即食麵類。 - 減少每日煮食的鹽分。

3. 多運動

運動鍛鍊可以有效降低血壓，而且不只可以紓壓，也能降低罹患心血管、肌肉、骨頭與血液循環等其他問題。應該要知道的是，每個健康成人每天都應該做15分鐘的激烈有氧運動，或30分鐘的中等強度有氧運動。如果太忙的話，也可以每天早上晨跑。

4. 控制體重

上面提到的運動，也可以幫助您減重。如果體重過重，即使只減掉2~3公斤，也可以降低血壓。保持在正常體重範圍內，可以幫助您預防高血壓與心臟相關的健康問題。

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5. 限制飲酒量與抽煙量

濫用煙酒是導致高血壓的一大威脅。平均來說，各年齡層的女性每天的飲酒量為1杯，65歲以下的男性每天可以喝2杯。不過您可以用葡萄酒代替蒸餾酒，因為葡萄酒的酒精含量不是高濃度。

6. 減少壓力

現今，許多人由於工作、疾病、家人、人際關係等原因，面對很大的壓力，壓力可能是導致高血壓的重要原因。想減少壓力，只需要稍微改變生活習慣就好，例如規律運動、睡眠充足、練習深呼吸、遠離憤怒情緒等。

7. 定期檢查血壓

您可以買家用血壓計，而不需要跑到醫院量血壓。建議每天早、晚都各測量一次，測量前記得不要抽煙、喝咖啡、滴眼藥水、避免激烈活動，以獲得準確的數值。如果您定期測量，就可以知道怎麼調整習慣。

整體來說，好消息是，只要您知道如何遵照上面7個方式改變壞習慣，高血壓前期就不會變成高血壓。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：想擺脫高血壓～做到這7點就行】