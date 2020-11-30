【瑜伽動作】排毒放鬆腸道3式治便秘　有個動作像排便你做到嗎？

便秘問題困擾不少人，日常除了飲食上要作出調整，例如多食蔬果，攝取纖維外，原來做瑜伽也可有助刺激腸道，有助通便，為你踢走便秘煩惱！想通便暢順，可以做哪些瑜伽動作？有什麼要注意？ 撰文：瑜伽老師林巧婷（E-RYT 500）

改善便秘除了靠飲食外，還可靠瑜伽紓緩！（Unsplash／barcelocarl）

改善便秘除了靠飲食外，還可靠瑜伽紓緩！下面就為大家推介嬰孩式、坐姿扭轉式以及花環式，3招助你消除便秘的煩惱！

動作一：嬰孩式

嬰孩式（Child Pose）是一個休息的動作，有助身體回復平靜及消除壓力，平穩中樞神經系統，從而幫助消化。練習嬰孩式能幫助按壓腹部及消化器官，改善血液循環，促進排便並排出多餘氣體，改善便秘問題。

嬰孩式動作示範

▼ 嬰孩式應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

練習時注意事項：

• 以上動作適合大部份人士練習 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見 • 孕婦練習此動作時需將膝蓋分開至不會壓到肚子，練習前請諮詢專業人士的意見

動作二：坐姿扭轉式

坐姿扭轉式（Seated Half Spinal Twist）可幫助按摩腎臟、脾臟、胰腺、胃、肝臟和腸道。不僅可以幫助排毒，更有助於改善腸道蠕動，幫助排便並緩解便秘。

坐姿扭轉式動作示範

▼ 坐姿扭轉式應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

練習時注意事項

• 以上動作適合大部份人士練習 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見 • 懷孕期間需暫停此練習

動作三：花環式

蹲下的動作相信是對排便好最好的動作，曾有研究發現，與坐姿相比，蹲姿的最容易令直腸排空的動作。而花環式 （Garland Pose）模擬了蹲姿，不僅可放鬆腸道，還可以舒展腸道。而透過呼吸按摩腹部，更可以刺激腸道蠕動，可有助紓緩便秘問題。

花環式動作示範

▼ 花環式應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

練習時注意事項

• 以上動作適合大部份人士練習 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見 • 腳踝、膝頭或髖受傷者於練習時請額外小心，避免痛楚 • 懷孕期間必需諮詢醫生意見，才可練習，第3孕期後不可練習此動作

瑜伽老師林巧婷（由撰文者提供）

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