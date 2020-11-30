多士熱量｜9款果醬麵包片熱量大全　卡路里最高不是朱古力竟然是…

多士口味變化多樣，除了常見的夾蛋、肉鬆、豬扒多士外，小朋友更愛果醬類多士，烤得金黃酥脆，再抹上一層甜膩朱古力醬，或是濃郁花生醬，身心頓時覺得被療癒。但這類多士千萬別吃多，隱藏的熱量為之驚人，台灣正妹營養師高敏敏更分享懷孕期間連吃7天花生吐司，結果爆肥3公斤的經歷。

▼各式抹醬多士熱量究竟有多高？（按圖了解👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏指出，一樣是多士，但早餐店常見的薄多士及厚、鮮奶多士熱量差了十萬八千里，若再抹上各種果醬，一個看似簡單的點心竟含有滿滿的熱量和糖分。她舉例，一般正方形薄多士，一片熱量就有70大卡，若吃一份兩片基本熱量就有140大卡，厚多士一片270大卡，熱量逼近一碗白飯，鬆軟的鮮奶多士則為160大卡。

高敏敏自爆，懷孕時曾有一周特別愛吃「花生醬多士」，豈料體重在短短7天內狂飆3公斤，「真得不誇張」，對於整個孕期只胖8公斤的她而言，因為食用花生多士就胖了3公斤，驚嚇指數爆高，從此對抹醬多士相敬如賓。

各式抹醬多士熱量究竟有多高？高敏敏分析出9款薄、厚多士塗上果醬後之比較（為一片多士＋15公克抹醬計算），看完你還敢吃嗎？

第9名：藍莓多士（薄片109Kcal、厚片309Kcal） 第8名：士多啤梨多士（薄片111Kcal、厚片311Kcal） 第7名：朱古力多士（薄片112Kcal、厚片312Kcal） 第6名：煉奶多士（薄片118Kcal、厚片318Kcal） 第5名：奶酥多士（薄片159Kcal、厚片359Kcal） 第4名：花生多士（薄片169Kcal、厚片369Kcal） 第3名：榛子多士（薄片171Kcal、厚片371Kcal） 第2名：牛油多士（薄片175Kcal、厚片375Kcal） 第1名：香蒜多士（薄片189Kcal、厚片389Kcal）

抹醬多士熱量有多高？營養師一張圖帶你看懂。（Facebook@高敏敏營養師）

台灣營養師倪曼婷也曾指出，果醬熱量顛覆自己以往的想像，「知道花生醬熱量高，但不知道香蒜醬更高 ；想說朱古力醬的熱量高，但竟然遠低於奶酥和花生醬。」她感嘆，有時體重增加不是沒有原因，提醒大家也別忘了挑選適合的食物和仔細閱讀營養標示。

果醬多士相較美乃滋（又稱沙律醬）熱量較低卡，但仍不建議天天吃。倪曼婷強調，長期吃果醬多士恐有含糖量過高或是營養不均衡的問題。想要健康吃早餐，可請店家不要塗抹美乃滋，選擇原型食物如夾蛋、肉扒多士，少吃加工類或高油食材像是火腿、煙肉、吞拿魚沙律，若有搭配較多生菜的店家會更好。均衡飲食、低糖低油高纖，才是維持健康、又不怕胖的好選擇。

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