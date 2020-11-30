限聚令｜2人限聚戲院卡拉OK迪士尼關閉　10種活動最高危竟係...

新冠肺炎第四波疫情爆發，新冠肺炎確診數字增加。政府11月30日公佈收緊防疫措施，包括2人限聚令、關閉娛樂場所等。社交聚會、外出活動在新冠肺炎疫情下變得高危，日常中有什麼活動感染風險最高？又該如何注意？

限聚令再次收緊，政府於11月30日公佈最新防疫措施，由12月2日開始，為期兩周的措施包括2人限聚令、公務員在家工作、餐廳營業時間到晚上10時停止堂食，每枱人數最多由4人也減至2人、關閉遊樂娛樂場所、遊戲機中心、麻雀/天九場所、泳池、卡拉OK、個別政府表演場所只留作適當排練用途等；但體育館及健身中心仍可有條件地開放，條件包括不可多於2人活動、運動期間須戴口罩。

政府11月30日公佈收緊防疫措施，關閉遊樂娛樂場所、遊戲機中心等場所。（資料圖片）

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新冠肺炎第四波疫情來勢洶洶，政府因應確診個案和風險評估後將以上活動及場所作出限制、關閉。但部分高危場所和活動始終未完全「封場」，美國德州醫學協會（TMA）新冠病毒工作團隊和傳染病委員會，曾將37種日常活動進行感染風險排名，第1級代表為最低風險，而第9級則代表最高風險。

▼10個日常高危活動：（按圖）

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1. Staycation兩晚：第四級

疫情下市民選擇到酒店「Staycation」度假，第四波疫情就出現Staycation、跳舞等群組感染，可見有病毒傳播爆發風險，「到酒店留宿2晚」被評為第4級高危活動，

政府已於11月16日起，將包括酒店在內的旅館列入599F章規管，即酒店每個房間人數上限為4人。

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2. 到商場購物：第五級

疫情下，餐廳堂食和去酒吧才高危？原來在商場購物也是高風險活動之一，被評為第5級高感染風險的活動。

▼到超市、商場購買必需品無可避免，有什麼黑點要注意？（按圖👇👇👇）

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3. 餐廳內堂食：第七級

餐廳內堂食大家也會脫下口罩，提高感染風險。日本《NHK》曾進行一項實驗，找10個人在餐廳，分別坐4張桌子，並找了其中一位參加者扮演新冠肺炎患者，在他雙手塗上實驗試劑，以模擬新冠病毒傳播情況。參加者在實驗期間與其他同枱食客正常交談，並曾離開座位取食物，觸碰過取餐夾。

▼實驗結果：（按圖👇👇👇）

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4. 食自助餐：第八級

食自助餐的食物「無遮無掩」，而且需要共用盛載食物的器皿，被評為第8級高危的活動。

餐廳堂食沒有被禁，加上不少人一早就已經預訂了自助餐，無法取消的話，進食時有什麼要注意？

▼用餐貼士：（按圖👇👇👇）

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5. 去戲院：第八級

睇戲是不少人的假日活動，戲院內的空間密閉，中國傳染病學專家鍾南山曾指，在密閉空間裏是病毒感染危險性最高的場所，例如升降機。而且看電戲逗留的時間短則一小時，長則甚至兩至三小時，長時間逗留也會令感染風險增加。

電影院屬公眾娛樂場所，亦將於12月2日起關閉兩星期。

6. 去主題樂園：第八級

臨近聖誕，不少人都會去食自助餐或到主題樂園歡度聖誕，但主題樂園亦被評為第8級高危活動。由於海洋公園和迪士尼同屬公眾娛樂場所，故此需於12月2日起停止營業14天。

7. 健身室運動：第八級

新冠肺炎第四波疫情蔓延到健身室，多名跳舞群組患者曾到尖沙咀及銅鑼灣的菲力偉健美中心，參與6至7人的小組瑜伽和伸展活動班，至少3人確診。

8. 體育館：第九級（最高風險）

去體育館亦被評為第9級高風險活動，在體育館做運動有時會難免脫下口罩，或使口罩濕透令防疫功能失效。11月間曾有確診人士曾於潛伏期及傳染期間到多區的跆拳道館及體育館，九龍公園體育館工作的外判清潔工人證實確診，絕對不能掉而輕心。

但於11日30日政府最新公布的防疫措施中，體育館和健身室仍可有條件地開放，在場所內不可多於2人活動，並須在運動期間戴口罩。健身室仍未「封場」，如要在疫情下到健身室運動有什麼要注意？

▼做運動時需注意的地方：（按圖👇👇👇）

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9. 酒吧：第九級（最高風險）

早於新冠肺炎第二波疫情涉及103名患者酒吧及樂隊群組，酒吧的客人也會脫下口罩飲酒，令感染風險大大提升。隨著新冠肺炎第四波疫情蔓延，「跳舞群組」確診數字持續增加，政府早於全港酒吧、酒館、夜總會、浴室、派對房間等由11月26日至12月2日暫停營業。

10. 睇大型演唱會：第九級（最高風險）

早前有不少大型演唱會正在舉行，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌曾指，因為演唱會結束後，觀眾歸家心切會湧至出口及車站，有機會增加爆發風險。而美國德州醫學協會亦將睇大型演唱會評為最高風險的活動。

其實還有部分高風險的活動未被納入政府強制的防疫措施當中，但仍需注意衛生，看看有什麼活動被評為高危活動！

▼其他日常活動高危排行榜：（按圖👇👇👇）

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