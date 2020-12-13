【冬天進補】黑芝麻潤腸海參壯陽桑椹明目　黑色食物點配搭至好？

冬天是萬物休養生息的時候，亦是最適合進補的季節。在中醫角度，冬季屬水，黑色和腎也屬水，因此冬天多進食黑色食物是補益腎氣的最好方法。不過，黑色食物種類眾多，如黑芝麻、海參、黑棗、竹絲雞等，進食時有不同宜忌，亦非人人適合食用。別盲目進補，小心適得其反。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師陳嘉榮

冬季是最適合進補的季節，多進食黑色食物可以養腎，它們大多有補益氣血之用。（資料圖片／張浩維攝）

進補以腎最重要

古人認爲冬季是四季裏十分重要的季節，所謂「冬至大過年」，就看在冬至時吃的做冬飯就知道，我們在整個冬季裏進食的補品一定是最多的。這是因爲傳統中醫觀念認爲，冬季是人體精氣納藏的季節，如同大自然的萬物在冬季時都休養生息，為來年作好準備，因此說冬季是最適合進補的季節，進補中又以我們的先天之本——腎氣最爲重要。

▼冬天為什麼要補腎？（按圖 👇👇👇）

腎氣不足有什麼症狀？

中醫認爲腎是人的先天之本，是負責收藏人體賴以爲生的精氣，並把它供應到其他的臟腑，此外，中醫理解的腎既負責人體的生殖、泌尿等功能、又主腰膝，因此一旦出現腎氣不足的情況，就很容易出現腰膝痠軟、怕冷、易累、小便不利或頻密、水腫、氣喘、生殖功能障礙（例如陽萎、絕經等）、月經失調等症狀。

一旦出現腎氣不足的情況，就很容易出現腰膝酸軟、怕冷、易累、小便不利或頻密、水腫、氣喘、月經失調等症狀。（GettyImages）

如果光看外觀的話，一般來説黑色食物並不能引起我們的食欲，但古人爲什麽建議我們在冬季多進食黑色食物呢？主要是由於冬季是屬五行中的水，而黑色、腎亦同樣屬水，因此如果想在冬季補益腎氣，那多進食黑色食物便是最直接的方法。事實上，黑色食物中不少有補益氣血的作用。

以下介紹8種具有補益氣血、適合作爲冬季進補的黑色食物以供參考。

▼1. 黑芝麻（按圖 👇👇👇）

功效：滋補肝腎、潤腸通便、強筋骨，黑芝麻當中有豐富的維生素E，具有延緩衰老的作用

▼2.黑棗（按圖 👇👇👇）

功效：健脾益氣、養血安神，對貧血、低血小板等血虛症狀有一定療效，且黑棗中有豐富維生素，有助增強免疫力

▼3.黑枸杞（按圖 👇👇👇）

功效：補腎益精、養肝明目，《本草綱目》記載枸杞更有「令人長壽」的作用，而研究發現黑枸杞含有大量花青素，具有很強的抗氧化作用

黑芝麻可滋補肝腎、潤腸通便、強筋骨。（資料圖片／馮嘉雯攝）

▼4.黑胡椒（按圖 👇👇👇）

功效：溫脾補腎、溫中止痛，於菜餚中加入適量黑胡椒除可有助祛除腥味外，亦有助增進食欲、解油膩、幫助消化的作用

▼5.黑糯米（按圖 👇👇👇）

功效：補精明目、健脾益氧，補血，防止血管破裂、抑制癌細胞生長、降血壓、改善心保護心肌等

▼6.海參（按圖 👇👇👇）

功效：補腎益精、滋陰養血，壯陽，抗衰老和調整血壓、血脂等

▼7.竹絲雞（按圖 👇👇👇）

功效：滋陰養血、強筋健骨，抗衰老

▼8.桑椹（按圖 👇👇👇）

功效：補肝益腎、養血明目，桑椹中含有各種營養及維生素，有助於抗癌、消化、保護大腦、防止血管硬化

注意事項

黑色食物多有補肝益腎、滋陰養血的作用，部分因為具有黏膩的性質而會影響消化，因此建議進食黑色食物之餘應從中加入補氣健脾的食品，如高麗參、黨參、北芪、淮山、蓮子、茨實、茯苓、南棗等，除了可以避免進食黑色食物而引致食滯外，更可使脾胃運化更加旺盛，而令黑色食物中的營養更易被人體吸收。

▼同場加映：補腎穴位（按圖 👇👇👇）

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注意如果平素容易上火、口乾、便秘、生暗瘡的人士，以及患有高血壓、腦中風病人應酌量使用補氣食物（如黨參、黃芪等），最好先咨詢中醫師的意見。

健福堂中醫診所註冊中醫師陳嘉榮（撰文者提供）

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